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日媒：中共公務船侵釣島海域 飛彈快艇配合出沒台灣附近

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
釣魚台。路透
釣魚台。路透

日媒產經新聞報導，中共海警局與海軍釣魚台附近聯合行動，當海警局巡邏船入侵釣魚台列嶼周邊日本「領海」時，中國海軍的飛彈快艇也在台灣附近海域出沒。中共本土的飛彈部隊也同步進行部署，日本政府研判，目的可能為了牽制在周邊海域警戒的日本海上自衛隊。

報導指出，從多名政府人士得到相關資訊。今年4月14日至本月1日為止，中共海巡公務船已經連續110天在釣島周邊航行，同時間，海軍與本土飛彈部隊也展開行動。

據日本政府官員指稱，飛彈快艇隸屬中國海軍東海艦隊(司令部位於浙江省寧波市)，繪有海洋迷彩圖裝，看不到一般軍艦的船艦編號。飛彈快艇配合海警局巡邏船一起行動，同時，在中國本土裝置於移動式發射台的地對艦飛彈也展開部署。

據政府關係人士表示，「(中方)入侵領海時，在平常沒有部署地對艦飛彈的地方出現了部署。」

過去，中共海軍也曾有類似行動。當海警局巡邏船在釣魚台周邊航行時，中共海軍部署巡防艦和驅逐艦在周圍海域。但是，中共海軍巡防艦多在釣魚台東北約90公里處海域、北緯27度線以北航行，往南越過27度線實屬特殊。但飛彈快艇卻基本上都在北緯27度線以南海域航行。

報導指出，中方一連串的動作從2018年開始趨於明顯。同年7月，中共將海警局編入由中央軍事委員會指揮的人民武裝警察部隊，包括飛彈快艇、地對艦飛彈的部署在內，多個軍種與和海警局將可接受統一指揮調度。海警局的巡邏船汰換大型船隻，甚至出現可媲美軍艦、能搭載機關砲的1萬2000噸級巡邏船。圍繞著釣魚台，去年7月23日，中共和俄羅斯軍方轟炸機編隊飛行至北緯27度線，直逼釣魚台，同日，中共出動四艘公務船在釣島周邊海域航行。

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