孟晚舟引渡案 加拿大：已滿足引渡美國要求

據路透社周五（7月31日）報導，向加拿大不列顛哥倫比亞省一法庭提交的文件顯示，加拿大司法部長兼總檢察長拉梅蒂（David Lametti）表示，以銀行欺詐罪將華為首席財務官孟晚舟引渡到美國的要求已經滿足。

這些文件於上周提交，並於周五向媒體公布，是就孟晚舟是否應該被引渡到美國舉行正式聽證會的先導。聽證會將於2021年4月舉行。這些文件概述了支持逮捕孟晚舟的證據，並得出結論稱，已具備引渡條件。

文件指出，引渡聽證並不是對美國提出的指控進行一次完整的審判，而只是判斷這些指控是否有被認定為有效的可能性。加拿大司法部長兼總檢察長拉梅蒂的律師寫道：「證據表明，孟晚舟女士故意向匯豐銀行做出不實陳述，試圖維持華為與該行的關係。」、「由於孟晚舟承認，她就是引渡請求中所列行為的被追訴對象，因此，引渡的所有正式要求都已滿足。」

或將曠日持久

根據美國的逮捕令，現年48歲的孟晚舟於2018年12月在加拿大被捕。美國指控她針對華為在伊朗的業務往來誤導了匯豐銀行。被捕之後，孟晚舟一直被軟禁在溫哥華，自認無罪的她力抗引渡要求。中國要求加拿大釋放孟晚舟，此案造成兩國關係迅速惡化。孟晚舟被捕後，中國拘押了兩名加拿大公民。

今年五月，不列顛哥倫比亞省高等法院一位法官裁定，孟晚舟案的雙重犯罪法律標準已經符合，即孟晚舟被控行為在美國和加拿大均屬於犯罪行為。孟晚舟希望迅速獲釋的努力由此失敗。

按計劃，此案的下次聽證將於8月17到21日在溫哥華舉行，屆時將討論加拿大司法部長是否有權拒絕提供華為公司要求的與孟晚舟最初被捕有關的文件。此案的聽證預計將於2021年4月全部完成，但因為雙方都可能提出上訴，所以或許將耗時多年。

華為呼籲德政府勿將其排除在外

就在孟晚舟案出現重要進展的同時，華為在德國的代表王承東（David Wang）呼籲德國政府不要將其排除在5G移動網路建設之外。

德國《明鏡周刊》周五報導稱，王承東向其表示，「我們認為，德國政府為所有公司設定同樣嚴格的安全標準，這是確保網絡路安全的正確方式。」而美國方面認為，該網路基礎設施提供商可能會濫用技術，例如從事間諜活動等。就此，王承東補充道：「我們在德國運營已有15年之久，我們的長期客戶都未曾發現我們濫用技術的任何證據。美國也沒有任何證據。」、「目前該行業被如此政治化，根本就是一場鬧劇：事實幾乎無關緊要。」

目前，德國的三大移動運營商都是華為的客戶。王承東向《明鏡周刊》指出：「將華為排除在德國市場之外，將主要影響我們的客戶及其本身的客戶和股東，因為供應商將無法自由選擇市場上最好的產品。」他強調：「禁令肯定不會增加網路的安全性，相反，更多的競爭可以帶來更好、更安全的產品。」

在王承東看來，對華為而言最大的危險是「全球化倒退。（美國總統）川普正在制造大量的麻煩。但我敢肯定，他最終無法阻止全球化進程。」

上個月，英國已宣布將全面禁止華為參與英國的5G網建設，已經採用的華為設備也需要在2027年前拆除。對此禁令，英國政府解釋稱，一方面是出於安全考慮，另一方面也是基於美國此前對華為提出的制裁措施。長期以來，華盛頓一直在向盟友施加壓力，要求各國在5G網建設中不採用華為設備。因為面臨一些支持美國、呼籲全面禁止華為的議員的壓力，默克爾政府已將收緊認證規定的決定推遲到夏季假期之後。

安靜/王凡（路透社、《明鏡周刊》）

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