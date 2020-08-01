經濟等不得！ 尼泊爾重開喜瑪拉雅山登山活動

尼泊爾因疫情關閉喜瑪拉雅山脈峰群近5個月，官員30日表示，聖母峰和喜瑪拉雅山脈峰群重新對外開放，開始發放秋季登山許可證。

印媒報導，儘管尼泊爾的確診病例仍不斷增加，但當局已決定在要求登山者遵守政府頒布的健康規定下，重新開放登山活動。尼泊爾秋季攀登季從9月到11月。

登山活動是尼泊爾最重要的經濟收入之一；但由於疫情，尼泊爾3月13日取消喜瑪拉雅山脈峰群2020年春季登山許可，預估造成數百萬美元的損失，當地約20萬名仰賴登山客和觀光客維生的雪巴人（Sherpa）、導遊和搬運工沒有工作。

為拯救當地仰賴觀光業的經濟，尼泊爾在疫情持續上升情況下，仍解禁登山活動。當地累計確診病例已逼近2萬例，其中52人死亡。

尼泊爾政府30日也宣布重新開放飯店和旅館的對外營運，但仍不允許舉辦任何會議、研討會、體育或娛樂活動；國際航空服務仍持續關閉到8月中旬，尼泊爾境內的旅遊限制也仍然存在，這意味著國際登山愛好者在短期內仍被拒於尼泊爾的國門外。