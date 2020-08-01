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美國藥廠莫德納傳遭中國駭客攻擊 年初就下手竊取新冠疫苗機密

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合31日電
設在麻州的疫苗研發領頭羊莫德納公司，傳遭中國駭客攻擊，企圖竊取疫苗研究成果(Getty Images)
設在麻州的疫苗研發領頭羊莫德納公司，傳遭中國駭客攻擊，企圖竊取疫苗研究成果(Getty Images)

新冠肺炎疫苗研發的領頭羊、生技製藥公司莫德納(Moderna)據傳遭中國駭客攻擊；而官方人員指出，今年年初中國駭客就試圖竊取莫德納公司的重要資料。

司法部上周才起訴34歲李小玉(Li Xiaoyu，均音譯)和31歲的董家志(Dong Jiazhi)兩名華人，指控他們在美從事間諜活動，目標包括三處匿名的疫苗研發中心。

這兩名中國駭客在美國執行駭客任務已經長達十年，而最近的主要攻擊對象都是以新冠肺炎疫苗的研究中心為主。

新冠肺炎基因序於今年1月公布後，莫德納候選疫苗mRNA-1273便率先進入臨床試驗階段；而美方指控中國駭客，在今年1月對「麻州某研發疫苗的生技廠」進行偵查行動，對象正是莫德納。

該公司向路透證實已和聯邦調查局(FBI)聯繫，確實遭駭客竊取重要資料，莫德納發言人喬丹(Ray Jordan)說：「我們會持續對資安威脅保持警惕，為了保護公司的重要資料，我們將和其他授權單位保持合作，並確保公司團隊能運作順利。」

資安專家們表示，駭客的「偵查行動」定義相當廣泛，包括刺探對方公開網站的系統弱點，在入侵之後竊取重要帳戶資料。

聯邦調查局與聯邦衛生福利部皆拒絕提供其他遭中國駭客攻擊的公司；但司法部表示，這兩家都是生技公司，分別位於加州和馬里蘭州。

據稱，位於加州的生技公司正在對「抗病毒藥物進行研究」，馬州的公司則在今年1月宣布，即將展開疫苗研發；因此瑞德西韋(Remdesivir)的製藥廠商吉利德科學(Gilead Sciences)，與另一家獲得美國政府補助生產疫苗的生技製藥業者Novavax，被認為符合上述條件，可能是遭到攻擊的公司。

吉利德科學發言人雷德利(Chris Ridley)不願回應，Novavax則說：「我們的資安團隊已經收到警告，可能遭外國駭客攻擊。」

新冠肺炎

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