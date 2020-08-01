CDC主任國會作證：學童秋季不開學 嚴重影響心理等公共健康

新冠疫情仍未緩解，學生能否在秋季如期開課成為懸念，聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)31日在國會眾議院有關遏制疫情的小組委員會作證時警告，如果秋季學期學校仍不重開，將對公共健康造成重大影響。

芮斐德指出，數以百萬計的學童，在學校內可以獲得營養及精神健康方面的照顧，讓K至12年級學生重回學校接受面對面的學習，是符合公共衛生的最大利益。

他說，目前大約有710萬個兒童在學校接受精神健康服務，他們也從學校方面獲得營養方面的支援，「由於青少年人群中濫藥及自殺有所增加。因此我確實認為，重新開放學校都是非常重要的，不管是公共衛生與經濟方面。」

不過他也希望，重開學校的過程能夠「聰明點」完成，若做好五件事，就可以完成很多事情，包括戴口罩、保持社交距離、勤洗手、對聚會保持警惕，以及遠離擁擠的酒吧和餐館。

最近幾個星期，學校是否在秋季重開已成為熱門問題，但目前仍不清楚兒童在疫情傳播方面所起的作用。

川普總統則繼續全力推動學校復課，認為無論疫情如何，學校都要在秋季重開，還說即使學校關閉，「也會造成死亡」。

他30日在白宮的記者會上說，「年齡愈低，風險就愈低」、「必須緊記，禁止他們上學及停止工作也會導致死亡。除了經濟上所受的傷害，造成死亡的原因也有不同的原因。」

此外，根據31日發布的一項研究發現，若學生每兩天接受一次病毒檢測，那麼今秋大學內就可控制病毒感染。

這項研究由耶魯大學公共衛生學院、哈佛醫學院及麻州總醫院的研究人員共同完成，模擬病毒如何在5000名學生中傳播，並在「美國醫學協會雜誌」(Journal of the American Medical Association)網上公布。

研究模擬是假設有十人確診，另外4990人沒受感染，如果透過「嚴格的行為干預措施」(例如隔離確診學生)，加上每兩天的快速篩查檢測，結果可將感染數字控制下來。

耶魯大學公共衛生學院教授，研究報告的主要作者帕爾蒂爾(A. David Paltiel)認為，只要有足夠的資源，大學可以重新開放，有安全的方法讓學生在2020年秋季重返大學。

他又說，疫情大流行下，任何重開校園的計畫都存在風險，但繼續讓學生待在家裡同樣有風險。