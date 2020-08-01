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新研究：5歲以下染新冠幼童 病毒量恐百倍成人

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
最新研究發現，兒童可能攜帶大量新冠病毒。 法新社
最新研究發現，兒童可能攜帶大量新冠病毒。 法新社

30日在美國醫學會小兒科醫學期刊(JAMA Pediatrics)發表的最新研究，令人對校園重開前景感到擔憂；研究顯示，感染新冠病毒的幼童鼻子和喉嚨中，含有至少與染疫成年人一樣多的新冠病毒；五歲以下兒童在上呼吸道攜帶的病毒量，甚至可能是成人的100倍。

過去這段疫情期間年幼兒童大多免於被新冠病毒傳染，似乎也不常傳播給其他人，許多人為此額手稱慶，但這項新發現勢將掀起波瀾；專家表示，儘管該研究未必證實兒童正將病毒傳播給他人，但必然會影響重返校園的辯論。

負責該研究的芝加哥盧瑞兒童醫院(Ann and Robert H. Lurie Children`s Hospital of Chicago)兒科傳染病專家赫德薩金特(Taylor Heald-Sargent)說：「學校情況非常複雜，研究得出的結論是：我們不能因為孩子沒有生病或沒有生重病，就認為他們身上沒有病毒。」

赫德薩金特和同事分析3月23日至4月27日在芝加哥得來速檢測站及在醫院採集到的145份鼻咽拭子樣本，其中包括46名5歲以下兒童，5至17歲51人，18至65歲成年人48人。

雖然這項研究規模不大，也未說明參與兒童族裔、性別或是否有潛在疾病，且該測試尋找的是RNA病毒(新冠病毒基因片段)，而非活病毒，但專家對此研究顯示幼兒可能攜帶大量新冠病毒一事，相當警惕。

聖朱德兒童研究醫院(St. Jude Children`s Research Hospital)病毒學家史黛西‧舒爾茨雪莉(Stacey Schultz-Cherry)表示，「我聽過很多人說『小孩比較不容易受感染』，顯然事實並非如此。我認為此研究是了解兒童在病毒傳播中扮演的角色，非常重要的第一步。」

加拿大曼尼托巴大學(University of Manitoba)病毒學家金卓查克(Jason Kindrachuk)說：「眼看下個月校園可能重開，這確實需要考慮。」

赫德薩金特表示，「這絕對顯示兒童確實攜帶與成人相似甚至更高的病毒水平，若他們能夠清除該病毒並傳播給其他人，我一點也不會訝異。」

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