澳洲開先例 將立法要求谷歌臉書付費給新聞媒體

「這是給普丁的禮物？還是對梅克爾的復仇？」在反覆的戰略激論政治壓力下，美國國防部29日終於正式宣布了駐歐美軍的「德國撤兵計畫」——根據美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）的說法，最快在幾周之內，美軍就將從德國「開始」抽走1萬2,000名兵力；目前常駐於德國斯圖加特的美軍歐洲司令部、美軍非洲司令部，未來也將轉移指揮到比利時境內。相關消息出爐後，德國輿論立刻感受到了華府施加強烈壓力，各大媒體也對美軍離去之後的「國防真空」與「地方經濟缺口」表達焦慮。然而五角大廈的調度對策，雖然確實給德方造成巨大壓力，但同時卻也明顯留下了「敷衍川普」、甚至有意「以拖待變」耗過年底總統大選的後路空間。

2020-07-30 20:15