國際譴責DQ 香港民主派Plan B報名參選

(德國之聲中文網)立法會選舉原訂9月6日舉行,盛傳港府將押後選舉之際,至少12名民主派參選人周四(30日)遭選舉主任裁定提名無效(DQ),是歷來做大規模DQ,除了黃之鋒等「抗爭派」,連立場溫和的公民黨4人及會計界現任議員梁繼昌也被踢出局。

事發後,多名早前沒有參與初選的泛民人士隨即趕在提名期周五(31日)結束前報名,包括代公民黨出戰港島的李予信及現任大律師公會主席戴啟思,部分人被視為民主派Plan B(後備方案)人選。

但《蘋果日報》引述泛民人士分析,不排除當局為阻止35+發生而無所不用其極,最壞結果是不同後備名單最終被全數DQ無法參選,若真的發生則等同宣告整場選舉被全面操控,屆時可推動投白票,「如果最後白票數目多於建制派得票,已經一定是國際笑話,已經不需要香港人出聲,國際都一定會行動」。

彭定康:駭人的政治清洗

事件引發國際社會反彈,當中以英國反應最強烈。外相拉布在「DQ12」後隨即發表聲明譴責,形容「顯而易見,他們因為政治觀點而被取消資格」,這損害了一國兩制以及《中英聯合聲明》和《基本法》所保障的權利與自由,敦促港府遵守對香港市民的承諾。

末代港督彭定康也透過英國非政府組織「香港監察」(Hong Kong Watch)發表聲明,形容這次大規模DQ是對香港民主派「駭人的政治清洗」(outrageous political purge),並指當局利用國安法剝奪大部分香港人的公民權利。

他續稱,盡管北京在《中英聯合聲明》承諾香港可以擁有民主,但「很明顯現在相信民主已是非法的」(It is obviously now illegal to believe in democracy),而這種狀態只會在警察國家出現。

13國議員譴責

除了英國之外,由13國丶60多名國會議員組成的對華政策跨國議會聯盟(Inter-Parliamentary Alliance on China,簡稱IPAC),也發表聯署聲明,指DQ參選人及押後選舉的決定,是香港民主進程中不能接受的阻礙,侵蝕港人的權利和自由,他們呼籲國際社會作出相稱的回應。

該聯盟由美國參議員盧比奧(Marco Rubio)及英國保守黨前黨魁史密斯(Iain Duncan Smith)領導,成員來自英美澳紐加,以及歐盟丶法國丶德國丶意大利捷克丶日本丶立陶宛丶新西蘭丶瑞典丶瑞士的跨黨派國會議員。

另一方面,歐洲議會德國綠黨籍議員丶對華關系小組副主席布迪克費爾(Reinhard Bütikofer),呼籲歐盟領袖對香港特首林鄭月娥實施制裁。

美國國會及行政當局中國委員會(the Congressional-Executive Commission on China)表示,DQ民主派的做法明顯違反了聯合國《公民權利和政治權利國際公約》及《中英聯合聲明》所保障的基本人權,敦促港府撤銷DQ決定,

港府:參選人須「信奉」基本法

DQ12包括黃之鋒丶楊岳橋丶郭榮鏗丶鄭達鴻丶郭家麒丶岑敖暉丶劉頴匡丶鄭錦滿丶何桂藍丶梁晃維丶袁嘉蔚和梁繼昌。

港府周四(30日)發新聞稿羅列「五宗罪」,包括一丶支持香港獨立或民主自決;二丶尋求外國干預香港事務;三丶原則上反對《港區國安法》;四丶表明意圖在確保於立法會佔多數後無差別地否決政府提出的議案;五丶拒絕承認中國對香港行使主權等,不可能真誠地擁護《基本法》,故不可能履行立法會議員職責。

最具爭議的是,新聞稿引述選舉主任指,參照特區原訟法庭就陳浩天案的判詞,「擁護《基本法》的意圖並非僅僅為遵守《基本法》,而更需支持丶推廣及信奉《基本法》」。當局不排除更多人會被DQ。

李澄欣/楊威廉(綜合報導)

【 本文章由德國之聲授權提供】