歐盟首度反制網路攻擊 宣布制裁俄、北韓、中國

歐洲聯盟30日對俄羅斯軍事情報部門，以及北韓和中國的公司實施旅行和金融制裁，理由是涉入全球重大網路攻擊。歐盟制裁對象還涉及6名個人，包括2名華人。

歐盟聲明指出，在歷來首次與網路犯罪有關的制裁中，歐盟鎖定俄羅斯軍事情報的特殊技術部門，也就是俄羅斯聯邦武裝力量總參謀部情報總局。歐盟指控該俄國部門2017年6月發動兩次網路攻擊，致使歐洲數家公司蒙受巨大財務損失。該部門也被控在2015、2016年兩度攻擊烏克蘭電網。

北韓公司Chosun Expo因涉嫌支持駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）而受制裁。拉撒路集團被認為是全世界一連串重大攻擊的幕後黑手。據指出，這家公司也和好萊塢電影製片廠索尼影業遭攻擊有關，這項攻擊的目的是阻止一部有關北韓領導人金正恩的諷刺電影在2014年發行。

歐盟的制裁另針對中國企業海泰科技發展有限公司（Haitai Technology Development），該公司被控支持從全球跨國公司竊取商業敏感數據的網路攻擊，即「雲端跳躍行動」（Operation Cloud Hopper）。兩名涉嫌參與的中國人也連帶遭到制裁。

制裁措施包括旅行禁令和資產凍結。歐盟民眾、公司和其他實體不得對被列入黑名單者提供資金。

英MI6新處長 劍指中國

此外，英國29日也任命職業外交官、情報官穆爾（Richard Moore）擔任軍情六處（MI6）新處長，現任處長楊格爾將在秋天卸任。57歲的穆爾1987年加入通稱「軍情六處」的英國秘密情報局，2014年至2017年底擔任英國駐土耳其大使，還擔任過國家安全副顧問。

英媒表示，穆爾的最大挑戰很可能是中國，美國已確認中國是地緣政治上最大的敵國。