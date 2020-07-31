俄羅斯「黑海艦隊」遭入侵 逮捕烏克蘭間諜
俄羅斯新聞社(RIA news agency)30日引述俄國聯邦安全局報導，俄國安全幹員在自家的黑海艦隊，逮捕一名涉嫌為烏克蘭情報局從事間諜活動的艦隊官兵。
據報導，這名軍人被捕時，黑海艦隊船隻正停泊於克里米亞半島最大城市塞凡堡的碼頭。俄國聯邦安全局並未公布這名軍人的姓名和軍階。在俄國，叛國罪最高將被判處20年監禁。
根據俄新法公布這名軍人被捕時的影音畫面，可以看見1名穿著便衣的蒙面男子從1輛貨車上急忙跳下來，在街上抓住另名男子後，將他捆綁扔進後車廂，接著開車離開。被抓住的這名男子正是被控為烏克蘭情報局從事間諜工作的軍人。
俄國在2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島，接著主導烏克蘭東部親俄國的分離份子作亂，爆發連綿多年，至今仍未平息的烏東戰爭，莫斯科當局因為併吞克里米亞半島與煽動烏東戰爭，遭到歐美制裁，更使得俄、烏關係至今仍處於冰點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言