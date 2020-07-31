倫敦高檔牛排一客僅要10英鎊 因為...

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
Hawksmoor的牛排令人食指大動。網路圖片
Hawksmoor的牛排令人食指大動。網路圖片

英國一家聲譽卓著的高檔牛排館集團，提供僅10英鎊（13美元）的餐點，在餐飲業試圖從抗疫封鎖措施復甦之際，嘗試吸引新的客群。

彭博資訊報導，Hawksmoor牛排館已加入英國政府補貼方案「外食救經濟計畫」，在8月於參與該計畫的據點內，於周一到周三餐點打五折，折價金額最高可達10英鎊。Hawksmoor已將重10.6盎司、35日乾式熟成後腿肉牛排，並搭配薯片與沾醬的套餐組合，從30英鎊降至20英鎊，再搭配政府的補貼方案，等於顧客以10英鎊就能享受大餐。

Hawksmoor於27日展開促銷，六小時內就有超過5,000名顧客預約，在不繁忙的平日讓餐廳滿座。

在英國政府下令餐廳關閉逾四個月後，Hawksmoor在內的眾多餐廳業者利用政府的補助方案，以吸引顧客再度上門。

D&D倫敦公司目前正在已重啟的18個英國據點，以划算的價格提供有三道菜餚的套餐，折扣後價格落在15至30英鎊。米其林星級主廚艾瑟頓則在餐廳Social Eating House，以12英鎊提供有兩道菜的佳餚。

英國 米其林 外食

延伸閱讀

「歌劇魅影」不敵疫情英國巡迴停演 台灣場恐成絕響

英日簽雙邊貿易協定 快了

英加碼預購6,000萬劑 人均疫苗數居全球之冠

為何去牛排店單點鐵板麵？內行人曝「背後原因」：划算又超值

相關新聞

中國以疫謀霸：德國外交退縮的「副班長人格」？

德國長久以來的外交性格、梅克爾政治手腕的特徵，幾乎決定了德國面對中國時的基調。國際舞台上，梅克爾是一位極能代表德國外交性格的典型人物：以歐洲為認同、低調務實、強調多邊平台、循規則協商，是國際秩序現狀的維持者、守序善良的副班長——她正夾在混亂中立的班長，和守序邪惡、想爭當班長的總務股長之間左右為難...

美軍德國大撤退！抽走1.2萬兵力的虛實戰略...梅克爾煩嗎？

「這是給普丁的禮物？還是對梅克爾的復仇？」在反覆的戰略激論政治壓力下，美國國防部29日終於正式宣布了駐歐美軍的「德國撤兵計畫」——根據美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）的說法，最快在幾周之內，美軍就將從德國「開始」抽走1萬2,000名兵力；目前常駐於德國斯圖加特的美軍歐洲司令部、美軍非洲司令部，未來也將轉移指揮到比利時境內。相關消息出爐後，德國輿論立刻感受到了華府施加強烈壓力，各大媒體也對美軍離去之後的「國防真空」與「地方經濟缺口」表達焦慮。然而五角大廈的調度對策，雖然確實給德方造成巨大壓力，但同時卻也明顯留下了「敷衍川普」、甚至有意「以拖待變」耗過年底總統大選的後路空間。

新書爆猛料 知情人士曝：哈利梅根恐被永久逐出王室

英國哈利王子與妻子梅根的傳記新書「尋找自由」（Finding Freedom，暫譯）未上市先轟動，據傳書中大爆兩人「脫英」勁爆內幕，再度向王室丟下震撼彈，甚至有消息人士指出，哈利夫婦可能因此面臨「被王室永久逐出」的命運。對此白金漢宮尚未做出回應。

南韓國防部重申 韓美未曾討論裁減駐韓美軍

韓聯社首爾7月30日報導，南韓國防部副發言人文洪植30日在例行記者會上重申，韓美兩國從未討論有關調整駐韓美軍規模的問題。

阿瑪爾火箭升空 乘載阿拉伯國家的什麼希望？

7月中，日本種子島宇宙中心發射了一枚搭載太空船的火箭，在眾人注目下，火箭迅速掠過大氣層進入太空。按照計畫，發射後約57分，太空船和火箭脫離，頭也不回的往火星飛去，指揮中心的人們這時才鬆了口氣，互相握手擁抱慶祝成功。

誰是第一個研發疫苗成功的國家 ? 俄國加入研發大賽

俄羅斯尋求成為全球第一個廣泛生產並使用疫苗對抗新冠病毒的國家，總部位於莫斯科的一所研究機構計畫8月上旬向政府登記，使得新冠「疫苗研發」角力戰擴大，除了美國和中國外，俄國也投入戰場。

印度高調迎新戰機 國防部長暗嗆中國

(德國之聲中文網) 印度向法國購買的5架陣風戰鬥機周三(7月29日)降落在哈裡亞納邦的安巴拉空軍基地。

圍堵中國 日擬入五眼聯盟

為防止中國被美國「拖進冷戰」，中國外交部長王毅昨天與日本外相茂木敏充「熱線外交」，強調雙方要積極規畫推進下階段及「後疫情時代」合作。不過此時卻傳出日本有意加入由美、英、加、澳、紐共組的「五眼聯盟」情報網，藉以「圍堵」中國。

川普要撤1.2萬駐德美軍 美兩黨、歐盟國齊轟

國防部長艾思博(Mark Esper)29日宣布派駐德國的美軍將裁減1萬2000人，其中6400人將返國，另5600人則移防到義大利和比利時等其他歐洲國家；消息一出，美國兩大政黨和歐洲盟國都大表不滿。

餐廳被炸到剩骨架！日本福島縣驚傳爆炸 1死17人受傷

NHK報導，日本福島縣郡山市當地時間上午9時左右發生餐廳爆炸意外，餐廳建築物嚴重損毀，造成1人死亡17人受傷送醫，當地消...

飛不出疫情風暴 波音估今年將裁員1.9萬人

飛機製造商波音（Boeing）已延後推出最新型民航機，並且放慢噴射客機系列的生產速度，預估今年將裁員1.9萬人。波音在新...

真實版007總部！西方情報圈防中俄 英任命MI6新處長

面對中國和俄羅斯等敵對的間諜活動，西方國家試著加強防禦之際，英國今天任命職業外交官、情報官摩爾（Richard Moor...

熱門新聞

Fed維持利率近於零允諾支撐經濟 美股收紅道瓊漲160點

餐廳被炸到剩骨架！日本福島縣驚傳爆炸 1死17人受傷

4科技巨頭駁斥壟斷 臉書CEO脫稿演出 甩鍋蘋果、谷歌

防中國侵台 美眾議員提案：授權總統動武護台、美台總統互訪

英特爾7奈米衰運未完 恐遭股東集體告「證券詐欺」

美股道瓊早盤跌逾300點 美Q2GDP陷史上最深衰退

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。