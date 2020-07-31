倫敦高檔牛排一客僅要10英鎊 因為...

英國一家聲譽卓著的高檔牛排館集團，提供僅10英鎊（13美元）的餐點，在餐飲業試圖從抗疫封鎖措施復甦之際，嘗試吸引新的客群。

彭博資訊報導，Hawksmoor牛排館已加入英國政府補貼方案「外食救經濟計畫」，在8月於參與該計畫的據點內，於周一到周三餐點打五折，折價金額最高可達10英鎊。Hawksmoor已將重10.6盎司、35日乾式熟成後腿肉牛排，並搭配薯片與沾醬的套餐組合，從30英鎊降至20英鎊，再搭配政府的補貼方案，等於顧客以10英鎊就能享受大餐。

Hawksmoor於27日展開促銷，六小時內就有超過5,000名顧客預約，在不繁忙的平日讓餐廳滿座。

在英國政府下令餐廳關閉逾四個月後，Hawksmoor在內的眾多餐廳業者利用政府的補助方案，以吸引顧客再度上門。

D&D倫敦公司目前正在已重啟的18個英國據點，以划算的價格提供有三道菜餚的套餐，折扣後價格落在15至30英鎊。米其林星級主廚艾瑟頓則在餐廳Social Eating House，以12英鎊提供有兩道菜的佳餚。