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疫情劃下34年句點 《歌劇魅影》將停演

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

受到疫情影響，連演34年的經典音樂劇《歌劇魅影》宣布停演。製作人卡麥隆麥金塔透過報紙專欄表示，在倫敦西區「女王陛下戲劇院」連演了34年的《歌劇魅影》，因疫情衝擊，不堪負荷演出成本，和劇作者安德魯．洛伊．韋伯共同決定永久停演。不過韋伯隨即在隔日表示，還是有可能重演。外界推測，停演是為了推出製作更省成本的版本。

《綜藝》報導，《歌劇魅影》的製作人卡麥隆麥金塔日前在報紙專欄表示，由於疫情影響，重啟舞台遙遙無期，嚴重影響財務狀況，於是決定「永久」在倫敦停演，但還是會努力在未來重新出演，沒有把話說死。

劇作者安德魯．洛伊．韋伯也在麥金塔撰文隔日在推特上樂觀表示，等狀況趨緩，未來還是有機會把《歌劇魅影》再帶到觀眾面前。

《Deadline》報導，麥金塔在專欄上還痛批英國政府對藝文紓困又慢又久，說好的1.9億紓困根本看不到影子，對已經數個月零收入的劇院、劇場工作者來說，遠水救不了近火。

不過也有粉絲推測，麥金塔和韋伯決定停演，但並沒有把話說死，其實是為了下架舊版本，以製作新版本，且永久停演舊版本，可以將陣容、相關工作人員全部大洗牌一次，好撙節成本。

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疫情 卡麥隆

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