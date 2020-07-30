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新書爆猛料 知情人士曝：哈利梅根恐被永久逐出王室

世界日報 / 編譯中心／綜合29日電
英國哈利王子（Prince Harry）一家決定淡出王室，遠離世人視線過新生活，外界禁不住好奇背後的內幕。 法新社
英國哈利王子（Prince Harry）一家決定淡出王室，遠離世人視線過新生活，外界禁不住好奇背後的內幕。 法新社

英國哈利王子與妻子梅根的傳記新書「尋找自由」（Finding Freedom，暫譯）未上市先轟動，據傳書中大爆兩人「脫英」勁爆內幕，再度向王室丟下震撼彈，甚至有消息人士指出，哈利夫婦可能因此面臨「被王室永久逐出」的命運。對此白金漢宮尚未做出回應。

綜合媒體報導，書中爆料，其實最先想出走王室的不是梅根，而是哈利。因為哈利認為自己長期以來不受到重視，出走前也曾多次希望會見父親查爾斯王子及女王，但卻遭王室內閣阻礙，讓他心灰意冷，反倒是梅根曾大力勸阻哈利留下，「梅根3月告訴朋友，『為了王室家庭，我願意犧牲一切…但現在走到這步，我很難過』。」

有知情人士指出，因為新書爆料的內幕太過私密，涉及家庭糾紛，直言兩人「回不去王室」了，「他們是王室家庭深愛的成員，大門永遠都會為他們敞開，但現在很難看到他們如何挽救想要成為的『混血王室』（hybrid royal）新角色，既要履行王室職責，又要從事商務事業」。

此外，媒體也訪問了梅根的父親湯瑪斯，他表示：「我愛我的女兒，但我對她現在變成這樣子，一點都不驕傲，我很難過。現在是新冠肺炎肆虐全球、一堆人生命受到威脅的時刻，真的不是抱怨自己如何受到皇室欺負的恰當時機。」

對於湯瑪斯的火上加油，媒體蓄意給梅根難看、搧風點火雖然難辭其咎，可是檯面上不和的是這對父女，梅根迷紛紛留言大罵：「給你女兒一點喘息的空間，好嗎？」更有人直接嗆道：「你哪有資格談論她？」這本新書掀起的風暴，還正在劇烈作用中。

據了解，傳記作者是時尚雜誌「哈潑時尚」皇家編輯斯科比（Omid Scobie）與女性雜誌「ELLE」皇家特派員杜蘭德（Carolyn Durand），他們採訪超過100名關係密切人物，宣稱要捕捉「真正的哈利與梅根」，找出相關錯誤報導的真相。

王室

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