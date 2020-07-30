誰是第一個研發疫苗成功的國家 ? 俄國加入研發大賽

俄羅斯尋求成為全球第一個廣泛生產並使用疫苗對抗新冠病毒的國家，總部位於莫斯科的一所研究機構計畫8月上旬向政府登記，使得新冠「疫苗研發」角力戰擴大，除了美國和中國外，俄國也投入戰場。

俄國主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」(Russian Direct Investment Fund，RDIF)主席德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)說，疫苗已經通過兩階段測試，訂8月14日向衛生部登記。

RDIF與國營的Gamaleya流行病學及微生物研究院(Gamaleya Institute of Epidemiology and Microbiology)，以及俄國企業集團Sistema共同研究並生產疫苗。

俄國的疫苗正以自願士兵為對象，進行最後階段人體試驗；德米崔耶夫說：「我們有很嚴格的步驟且將完全遵守，我們對疫苗很有信心，我也有接種。」

在俄國，登記藥物是得經過衛生部審查其安全性才可廣泛使用的重要步驟，相當於美國的食品暨藥物管理局(FDA)。

華爾街日報(WSJ)報導，俄國疫苗的成效尚不清楚；Gamaleya官員也不予評論，但Sistema聲明證實，疫苗登記核准後將大量生產。

受疫情影響嚴重，俄國投入大量人力與資源，縮短試驗核准的時間，加速臨床審查，盼在疫苗競賽中勝出。

俄國總統普亭(Vladimir Putin)29日說：「我們必須絕對信賴疫苗。」

俄國領袖今年稍早堅稱，第一個疫苗會在9月登記，公衛專家認為時間非常緊迫，且疫苗若未經仔細研究，可能產生潛在副作用。

全球約有100多種潛在疫苗，其中十多種進入試驗階段，部分已進入第三階段；英美大型檢測計畫協力研發疫苗，但還沒有一支疫苗證實安全或有效。

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山今年5月即表示，美中兩國有三種疫苗已經在臨床試驗階段；但他也預測，大規模的疫苗接種需要一年到一年半的時間才能展開。

白宮抗疫小組成員佛奇(Anthony Fauci)等科學家及官員也認為，研發安全的疫苗需要12到18個月的時間。

莫斯科研發疫苗的過程遭國際社會撻伐與詬病，英國、美國和加拿大6月指控俄國駭取國際機構的新冠病毒疫苗資訊。

俄國在今年稍早，一度是新冠肺炎確診病例全球第二高的國家，醫療資源拉警報。

約翰霍普金斯大學29日數據顯示，俄國確診人數排名全球第四，至少82萬7509人確診、至少1萬3650人死亡。