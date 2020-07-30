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印度高調迎新戰機 國防部長暗嗆中國

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 印度向法國購買的5架陣風戰鬥機周三(7月29日)降落在哈裡亞納邦的安巴拉空軍基地。

印度總理莫迪用一條梵文推文歡迎這些噴氣式飛機：「沒有什麼犧牲比得上國防；沒有什麼善舉比得上國防；沒有什麼實踐比得上國防。」

印度國防部長辛格 (Rajnath Singh)在一系列推文中說，這些戰機將使印度空軍 「更加強大，以遏制任何可能對我國構成的威脅」。

他甚至說：「如果是誰應該擔心或批評印度空軍的這種新能力，那就是那些想要威脅我們領土完整的人。」

辛格沒有直接點名，但媒體和觀察人士表示，他的言論顯然是針對中國。

新戰機風光亮相

為了迎接這5架價值數十億美元的噴氣式戰機，印度官方出動一支水炮護衛隊。

至今印度已經從法國購買了36架陣風戰鬥機，交易金額估計為94億美元。全部計劃於2021年底前交付。

據當地媒體報導，安巴拉空軍基地周圍為噴氣式飛機的到來加強了安保，當地居民被警告不要站在屋頂上拍照或拍攝視頻。

針對中國加強國防

中印雙方在拉達克地區發生沖突後，兩國都派遣了數千名軍隊前往該區，同時也進行緩解緊張局勢的會談。

印度雖然擁有140萬人的軍隊，但認知到自己的軍力落後中國和其他主要國家，所以積極購買陣風噴氣式戰機

在與核武鄰國中國和巴基斯坦關系緊張的情況下，新德裡也一直急於更新其老化的戰鬥機部隊。雖然這項采購案被反對黨批評涉及貪污，但印度政府堅決否認有任何不當。最高法院表示，沒有證據表明需要進行調查。

蓋特豪斯智庫國際安全研究專家帕蒂爾 （Sameer Patil）說，這些噴氣式戰鬥機是急需的「戰力推進器」。

他說:「這將幫助印度應對中國高度的威脅，因為很明顯，目前在拉達克的領土對峙將延續到冬季。」

購買法國噴氣式戰機也標志著印度在購買國防裝備上的重大轉變: 傳統上，印度偏好俄羅斯國防裝備。

在購買5架戰機之後，印度表示還需要為其海軍和空軍增加150多架噴氣式戰機。原交易對象法國達索公司也表示會爭取這筆大訂單。

鄒宗翰/張慈(法新社)

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