川普要撤1.2萬駐德美軍 美兩黨、歐盟國齊轟

國防部長艾思博(Mark Esper)29日宣布派駐德國的美軍將裁減1萬2000人，其中6400人將返國，另5600人則移防到義大利和比利時等其他歐洲國家；消息一出，美國兩大政黨和歐洲盟國都大表不滿。

川普總統因不滿德國「出錢太少」，一直威脅要從德國撤軍，剛宣布的撤軍計畫，包括把美軍駐歐洲總部和特戰指揮部從德國斯圖加特(Stuttgart)遷至比利時，執行起來不但所費不貲，更曠日廢時。

國會不同意或不撥款，本案將窒礙難行，而不少國會議員已表示反對，加上如果川普連任失敗，新政府即使不宣布取消，只要不作為，撤軍計畫也就等於胎死腹中。

針對國會裡面，批評此舉不啻送俄羅斯總統普亭的大禮，艾思博說把美軍往東擴散到黑海和波羅地海國家，更能遏阻俄國擴張勢力範圍，歐洲盟邦大可放心。

他說，駐軍歐洲中部的德國，是冷戰迄今不變的做法，可是冷戰已經結束了，美國新的盟友在東歐更靠近俄國的地方，美軍隨而東移，是與時俱進。

川普在宣布撤軍德國的記者會上，卻重申撤軍理由很簡單，就是德國不埋單、老賴帳，如果德國肯付帳，他會重新考慮是否自德撤軍。

川普硬把德國說成賴帳，不盡公平，歐盟承諾2024前，把國防預算提高到國內生產總值(GDP)的2%，德國不是不願付出那麼大的國防支出，但也編列GDP的1.4%，德國總理梅克爾並已承諾朝2%的目標邁進。

艾思博承認，撤軍移防得花上百億元，不是幾十億元可以完成的事，不過移回美國的部隊，省下的駐外經費，長久來看對美國仍屬划算。

他說，較小的單位幾個月內就可調動完畢，計畫完成後，美軍仍有2萬4000人派駐德國。

川普政府此舉，在國會，連共和黨在國防委員會的成員，都有22人連署致函總統，說降低美國對歐洲的承諾，將鼓動俄國侵略。共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)也說，這個撤軍計畫是「嚴重錯誤」，打臉德國將對美國造成長期損失。