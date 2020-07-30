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李顯龍姪子「藐視法庭」 判罰1萬美元

世界日報 / 編譯中心／綜合29日電

新加坡高等法院29日判決，總理李顯龍姪子李繩武藐視法庭罪名成立，判處新幣1萬5000元（約1萬美元）罰款，若兩周內未繳清，將面臨一周刑期。

路透報導，李繩武2017年在臉書發布一則非公開貼文，表示新加坡政府「非常好爭訟，還有一個溫順的法院體系」。

李繩武是李顯龍胞弟李顯揚的兒子，他這則貼文跟李顯龍、李顯揚、李瑋玲三兄妹因如何處理父親、已故新加坡建國總理李光耀故居所引起的嚴重分歧有關。

35歲的李繩武是美國哈佛大學助理教授，他沒出席先前的審理程序，也未出庭聆判。

法官宣判時表示，李繩武貼文內容「沒有任何根據」，也「不算公正的批評」。

判決結果出爐後，李繩武在臉書發文說「不認同這項判決」，為了一則私人臉書貼文中的幾個字，「政府浪費公務員三年時間」。

李顯龍 新加坡 哈佛大學

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