圍堵中國 日擬入五眼聯盟

為防止中國被美國「拖進冷戰」，中國外交部長王毅昨天與日本外相茂木敏充「熱線外交」，強調雙方要積極規畫推進下階段及「後疫情時代」合作。不過此時卻傳出日本有意加入由美、英、加、澳、紐共組的「五眼聯盟」情報網，藉以「圍堵」中國。

「五眼聯盟」（Five Eyes）在1941年成立，成員涵蓋美、英、加、澳、紐五國，為西方國家於冷戰期間監控蘇聯的情報共享網絡，但隨著中國近年在國際舞台動作頻頻也成為五眼聯盟的主要關注對象。

綜合媒體報導，日本過去曾表示希望加入「五眼聯盟」，在美中對抗的趨熱後，更積極運作希望成為該聯盟的「第六隻眼」。

日本防衛相河野太郎是在上周的「中國研究小組」研討會上提出了日本成為「第六隻眼」的提議。他也說，日本也希望英國加入跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。

此議一提出，很快地受到英國的歡迎。據報導，鼓吹西方國家應與中國脫鉤的英國右翼議員表示，「五眼聯盟」應該接納日本擴展至「六眼聯盟」，並將此一聯盟擴大為一種戰略經濟關係，匯集關鍵的戰略儲備，如關鍵的礦物和醫療用品。

報導指出，英國保守民主派議員有意將五眼情報聯盟轉為政治與經濟聯盟，一同對抗中國。五眼貿易聯盟的構想，相當符合急欲尋找中國與歐盟以外的深度貿易夥伴的英國保守黨議員的想法。

英國衛報指出，新冠疫情暴露西方國家對中國戰略物資的依賴，其中包括在民生與國防上都極重要的稀土金屬。據美國地質調查局的資料顯示，過去十年，中國占全球稀土產量和供應的90%以上。

英國脫歐後急於加強與歐盟以外國家的貿易關係，五眼聯盟國家同屬英語圈，歷史淵源深，是很好的突破口。澳洲對加強合作態度正面，有議員表明支持五眼聯盟成員間的自由貿易協定。