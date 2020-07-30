港警國安處首次出擊 四獨派學生被捕

(德國之聲中文網) 香港獨派學生組織「學生動源」前召集人鐘翰林及另外三名前成員在7月29日晚間被警方被控「煽動他人與分裂國家」拘捕。

本次事件是自《港區國安法》實施以來，警方首次拘捕社運人士。在此之前，警方依照國安法拘捕的人士大多因標語、口號觸法。警方取走電腦、電話、文件等證物。

前香港學運組織「學民思潮」成員許穎婷晚間發文稱，被捕四人身份為: 學生動源前召集人鐘翰林、其伴侶兼前成員何忻諾、發言人何諾恆、前成員陳渭賢。並說他們四人分別送往馬鞍山及田心警署處理，已有律師跟進。

警方國家安全處高級警司李桂華隨後見記者，證實拘捕了三男一女，年齡介於16到21歲之間，都是學生。警方稱四人涉嫌違反國安法第20條和第21條，分別為「組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為」以及「煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人分別國家」。

前香港學運組織「學民思潮」成員許穎婷在當晚的臉書帖文中說，鐘翰林在國安法實施前一日，已經宣布辭去一切職務、離開「學生動源」。同日，「學生動源」也宣布停止一切香港事務、遣散香港地區成員，但保留外國分部繼續推動香港獨立。

在警方記者會上，有記者問李桂華被捕人士是否為「學生動源」成員? 若是，既然「學生動源」香港分部已經解散，警方以何罪名拘捕他們? 李桂華回答說，為了保障雙方，警方不會透露組織名稱，僅能透露調查顯示有團夥近日在社交平台宣告成立主張港獨的組織，而「該組織」是近日才成立，在綱領中也提及建立「香港共和國」、不設底線鬥爭、團結香港獨立派等，涉嫌違法。

李桂華強調《港區國安法》沒有追溯期，因為這些言論是在《港區國安法》生效之後才出現。他也說，僅是「宣告」已構成罪行。李桂華也強調，根據《港區國安法》，即使違法行為是在國外發生，警方也依然有權處理調查相關案件。

黃之鋒: 跟蹤恐成拘捕前奏

許穎婷和黃之鋒都在臉書上提到，鐘翰林近日持續受到不明人士跟蹤及騷擾。黃之鋒回憶起自己前一周在報名參選立法會當天，被三輛七人車以及一輛電單車跟蹤的場景。他說，「確是有擔心人身安全，不知道被跟蹤會否是被國安拘捕的前奏，真的誰也說不准。」

他說自己目前平安，但是因為個人很難二十四小時有人在身邊，生活也多少需要搭乘大眾交通工具，因此會否被捕已經要做心理准備。最後他再次呼籲民眾號召國際關注，並且注意身邊人的安全。

張慈/鄒宗翰 (綜合報導)

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