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中日空域角力多 接觸增加釀衝突

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
日本航空自衛隊中校代田隆道表示，日本面臨愈來愈頻繁的中國軍機施壓。（photo by Twitter）
日本航空自衛隊中校代田隆道表示，日本面臨愈來愈頻繁的中國軍機施壓。（photo by Twitter）

日本西南海域頻遭中國解放軍侵擾，1年近700次驅逐！日本戰鬥機飛行員代田隆道中校日前受CNN專訪時透露，日本空域面對來自中國的壓力日益增加。一份日本防衛省的報告指出，2019年日本共驅逐中國軍機675次，北大西洋公約組織27個歐洲國家的攔截總合還不及此一半。

中國施壓日本

根據《CNN》報導，日本戰鬥機飛行員代田隆道中校日前受CNN專訪時透露，日本空域面對來自中國的壓力日益增加。

代田隆道說：「過去10年中，中國入侵我國航空領域的行為次數急速增加，特別是在西南空域。」 日本自衛隊每年大約有7成的衝突對峙都發生在此海域，因為該處有台灣、中國及日本都聲稱擁有該領土主權的「釣魚台列嶼」，這塊實質受日本統治的無人島嶼群。

一份日本防衛省的報告指出，2019年日本共驅逐了675次中國軍機，北大西洋公約組織的27個歐洲國家的攔截總數還不及這個數字的一半。北美防空司令部上尉希利爾也表示，2007年開始，每年平均僅攔截來自俄羅斯的7架軍機。

中稱維護主權

中國外交部發言人趙立堅則表示：「釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中國堅決維護我們的主權。」據《FR24》報導，格里菲斯亞洲研究所分析師、前澳洲皇家空軍飛行員的萊頓則認為，中國向日本的空域施壓是為了執行更大的計劃。

他說：「我認為中國是在消耗日本自衛隊的能量，令人擔心的是，解放軍的戰鬥機數量是日本航空自衛隊的6倍以上，他們可能在認為適當的時候進一步加大入侵力度。」40歲的代田隆道中校則說：「我會確保日本的防空能力及全心全意保護日本人民的生命和財產安全。」

防衛省報告也指出，日本計劃採用F-3隱形戰鬥機等應對中國的挑釁，也開始擬定向美國購入更多的F-35戰鬥機。此款戰鬥機被認為能與中國目前的戰鬥機一搏，甚至更強。

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