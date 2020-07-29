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WTO同意南韓所請 調查日本是否不公平限制關鍵原料出口
世界貿易組織（WTO）同意南韓提出的請求，對日本限制電子元件出口的爭議進行調查。
日內瓦29日一場會議上，WTO同意成立一個由三名專家組成的小組，以決定日本在對三種用於製造智慧手機顯示器、電視螢幕和半導體的化學原料實施出口限制時，是否違反了WTO規則。
據一份彭博所見到的聲明，南韓稱日本的措施「構成了一套出於政治動機、變相的貿易限制」，干擾三星和SK海力士等南韓製造商的全球供應鏈。
日本代表團先前明確地以WTO的國家安全豁免權來做辯護，稱此限制獲得了WTO規定的允許。美國也利用相同漏洞來對鋼品進口徵收關稅。
日本與南韓的貿易關係去年出現惡化。南韓最高法院下令三菱重工和新日本製鐵兩家日本大企業，賠償第二次世界大戰時期被強徵為勞工的南韓家庭。
日本政府稱南韓此舉非法，並要求南韓根據1965年的關係正常化條約來解決此事，但未獲得成功。日本政府依當年條約已付給南韓政府3億美元。
在南韓政府斷然拒絕日本的提議後，日本宣布了出口限制措施，並提議將南韓從國家安全出口管制的豁免國家名單中剔除。
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