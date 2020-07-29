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擔憂社交媒體操縱政治討論 美、日政界督促限制TikTok

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美國共和黨一些資深參議員加大對中資擁有的流行影片應用TikTok的壓力，要求川普政府評估它可能干擾美國大選的風險。圖／德國之聲中文網
美國共和黨一些資深參議員加大對中資擁有的流行影片應用TikTok的壓力，要求川普政府評估它可能干擾美國大選的風險。圖／德國之聲中文網

本周二（7月28日），美國共和黨一些資深參議員加大對中資擁有的流行影片應用TikTok的壓力，要求川普政府評估它可能干擾美國大選的風險。

在周二發出的這封信函中，魯比奧（Marco Rubio）、科頓（Tom Cotton）以及其他議員引述消息指稱TikTok對敏感內容進行審查，其中包括一個批評中國壓制維吾爾人的影片，以及據稱中國試圖操縱社交媒體上的政治討論。

在這封寄發給美國國家情報總監、國土安全部代理部長以及聯邦調查局(FBI)局長的信函中，議員們說，「我們非常擔心（中共）可能利用對TikTok的控制來扭曲或操縱（政治）交流，在美國人中間挑撥離間，如其所願獲取政治回報。」

聯名致信的還有美國共和黨議員克魯茲（Ted Cruz）、提利斯（Ernst Thom Tilis）、克拉默（Kevin Cramer）和斯科特（Rick Scott）。他們要求政府官員確定中共是否能通過這個屬於北京字節跳動公司的流行應用放大某些政治觀點，並且操控它來製造影響。議員們問：「如果有證據表明中共通過TikTok干預選舉，字節跳動公司是否能依據有關選舉的法律受到制裁？」

TikTok回應

TikTok公司發言人說，雖然TikTok不是政治新聞的「必看」媒體，但也「積極投資保護我們的應用」，並借鑑上次大選中同行的經驗，「TikTok已經制定了嚴格的政策制止虛假信息，而且我們不接受政治廣告。」該發言人補充說，內容和審核政策由位於加州的團隊負責，不受「任何外國政府的影響」。

中國外交部發言人汪文斌周三在例行記者會上回應稱，中方對美國大選不感興趣，無意也不會干預美國大選。至於Tiktok的問題，美方個別議員的言論屬於「無中生有」。他督促美方停止打壓中國企業。

中美關係因為新冠疫情和港版國安法而再度緊張。白宮辦公廳主任梅多斯（Mark Meadows）本月表示，即將採取行動解決TikTok帶來的國家安全風險問題。

日執政黨促限制TikTok

日本執政黨自民黨也將督促日本政府限制使用TikTok等中國應用，更好地保護敏感信息，以確保日本在安全事務上能夠與美國緊密合作。首相安倍晉三所在的自民黨成員周二與專家見面，討論限制中國應用的新建議。這些建議最早可能在8月份提出。此舉是自民黨促進政府加強控制敏感信息社交媒體行動的一部分。

越來越多的日本人擔心，TikTok被用於為中國政府收集個人數據。據稱，TikTok在日本的用戶數量超過1000萬，其中許多是年輕人。

日本的努力也是為了加強與包括與美國、英國、澳洲、紐西蘭和加拿大「五眼聯盟」的協調。自民黨成員擔心，如果沒有適當的情報保護措施，日本將無法與這些國家緊密合作。隨著美中兩國的脫鉤，日本可能落在後面。不過，日本也不想與中國這個最大的貿易夥伴分開，一直積極尋求與中國在經濟和環境方面的合作。

張平/凝煉（路透社、日經新聞）

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日本 中共 TikTok 抖音

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