影／海浪侵蝕地基 澳洲「海景第一排」豪宅陷坍塌危機

澳洲新南威爾省一處社區的海岸豪宅地基遭大浪侵蝕掏空，房屋本體可能倒塌落入海中，迫使居民必須撤離家園。地球科學專家更警告，隨著海平面上升，海岸侵蝕將更加惡化。

CNN報導，這起事件發生在新省中央海岸（Central Coast），距離雪梨約90公里的溫貝拉爾灘（Wamberal Beach），當地要價數百萬澳幣豪宅座落於海邊懸崖上方，但連續數日的強浪侵蝕，導致懸崖面臨崩潰瓦解。

空拍畫面可見，白浪已經快打上豪宅，有些前廊、陽台與樓梯局部塌陷受損，草坪四分五裂，還有支撐的梁柱更直接暴露在外。當局宣布該處「有一定風險」，給居民2小時打包離開，同時切斷最高風險房屋的水電瓦斯，拉起封鎖線防止民眾靠近。約40戶被迫撤出，不清楚何時可以回家。

沮喪的居民指控，他們早就警告氣候變遷會導致海岸侵蝕加劇，也一直陳情建設海堤，但中央海岸市議會始終沒有採取足夠行動，就連2016年的毀滅性風暴後仍置之不理。

英國紐卡索大學高級講師鮑爾（Dr Hannah Power）告訴BBC，溫貝拉爾灘在1970年代與2016年都曾經歷嚴重的海岸侵蝕。隨著海平面上升，類似狀況只會越來越普遍，這個問題終須面對，否則也只是拖到下一個風暴來襲，現在關鍵是確保社區與居民的安全。