快訊

共軍「現代版閃電戰」下 國軍如何精進特戰部隊作戰想定？

底片豪門重生? 擺脫中國原料藥，美國戰略金援「柯達製藥」轉型

影／海浪侵蝕地基 澳洲「海景第一排」豪宅陷坍塌危機

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
澳洲新南威爾省中央海岸的溫貝拉爾灘海岸豪宅原本座落於海邊懸崖上方，但連續數日的強浪侵蝕，導致懸崖面臨崩潰瓦解。路透
澳洲新南威爾省中央海岸的溫貝拉爾灘海岸豪宅原本座落於海邊懸崖上方，但連續數日的強浪侵蝕，導致懸崖面臨崩潰瓦解。路透

澳洲新南威爾省一處社區的海岸豪宅地基遭大浪侵蝕掏空，房屋本體可能倒塌落入海中，迫使居民必須撤離家園。地球科學專家更警告，隨著海平面上升，海岸侵蝕將更加惡化。

CNN報導，這起事件發生在新省中央海岸（Central Coast），距離雪梨約90公里的溫貝拉爾灘（Wamberal Beach），當地要價數百萬澳幣豪宅座落於海邊懸崖上方，但連續數日的強浪侵蝕，導致懸崖面臨崩潰瓦解。

空拍畫面可見，白浪已經快打上豪宅，有些前廊、陽台與樓梯局部塌陷受損，草坪四分五裂，還有支撐的梁柱更直接暴露在外。當局宣布該處「有一定風險」，給居民2小時打包離開，同時切斷最高風險房屋的水電瓦斯，拉起封鎖線防止民眾靠近。約40戶被迫撤出，不清楚何時可以回家。

沮喪的居民指控，他們早就警告氣候變遷會導致海岸侵蝕加劇，也一直陳情建設海堤，但中央海岸市議會始終沒有採取足夠行動，就連2016年的毀滅性風暴後仍置之不理。

英國紐卡索大學高級講師鮑爾（Dr Hannah Power）告訴BBC，溫貝拉爾灘在1970年代與2016年都曾經歷嚴重的海岸侵蝕。隨著海平面上升，類似狀況只會越來越普遍，這個問題終須面對，否則也只是拖到下一個風暴來襲，現在關鍵是確保社區與居民的安全。

鮑爾指出，氣候變遷代表海洋氣候將改變，預期海浪將能衝擊岸邊更高處，但目前的可行選項都有正反兩面支持。她說，可以袖手旁觀、什麼錢都不花，基礎設施、房地產與環境則會受重創。也可以建設所費不貲的堅固防線，確保岸際線維持原貌。各個社區的民眾必須通力合作，才能找出適合他們的最佳方案。

澳洲新南威爾省中央海岸的溫貝拉爾灘一排海岸豪宅，近日地基遭大浪侵蝕掏空，房屋本體可能倒塌落入海中，迫使居民必須撤離家園。歐新社
澳洲新南威爾省中央海岸的溫貝拉爾灘一排海岸豪宅，近日地基遭大浪侵蝕掏空，房屋本體可能倒塌落入海中，迫使居民必須撤離家園。歐新社

氣候變遷 鮑爾 房地產

延伸閱讀

疫情衝擊 澳洲版哈潑時尚與Elle等雜誌將停刊

台將在美開籃球學校 專業度鮑爾一家都驚訝

MLB／再酸太空人 鮑爾穿特製T冷嘲熱諷引共鳴

道瓊指數6月完美劃句點 創23年最佳單季漲幅

相關新聞

影／海浪侵蝕地基 澳洲「海景第一排」豪宅陷坍塌危機

澳洲新南威爾省一處社區的海岸豪宅地基遭大浪侵蝕掏空，房屋本體可能倒塌落入海中，迫使居民必須撤離家園。地球科學專家更警告，...

休眠億年海底微生物 日科學家成功喚醒

日本科學家不只發現最古老的微生物，甚至成功「喚醒」休眠超過億年的微生物，並讓其生長、繁殖。據日本科學家29日公佈的研究顯示，在南太平洋深海域發現休眠超過億年的微生物，其所在環境一般生命難以生存，但最終卻能被科學家喚醒且正常生長，學界認為，這說明部分微生物是沒有「時間與空間觀念」，此發現也可有助於在火星等地方尋找生命體。

高階藝術市場依舊熱絡 林布蘭自畫像5.6億落槌

荷蘭17世紀畫家林布蘭一幅自畫像今天在蘇富比虛擬拍賣會中，以1450萬英鎊（約新台幣5億6000萬元）價格落槌，翻新這位...

澳洲最慘野火季…30億動物受影響 專家籲：減少碳排放

「這是當代歷史上，最嚴重的野火災難之一。」從去年末到今年初，澳洲逾11萬平方公里的灌木與森林受到野火肆虐，一份由世界自然基金會（WWF）委託進行的研究估計，這段期間有近30億動物被迫遷或是死亡。參與研究的專家呼籲，唯有減少碳排放，限制全球氣溫的上升，才能避免悲劇持續發生。

U值媒／匈牙利 莫哈奇鬼節嘉年華

而匈牙利的南方邊境有一個小城鎮「莫哈奇」，在冬末春初，2月的時候，就會舉辦連續六天的鬼節活動。當地人會穿上特殊的服裝，並帶上鬼的面具，還會配備如圖，甩起來會有很大聲響的「玩具」走在路上，為的就是把冬天給趕走。

梵谷最後遺作的場景找到了！他死前幾小時仍在這裡創作

英國廣播公司（BBC）報導，一張明信片揭露知名畫家梵谷（Vincent van Gogh）最後一幅遺作樹根（Tree R...

工時少更能享受生活？英智庫：人們比40年前更沒空放鬆

最新研究顯示，英國勞工的平均工時雖已減少，但休閒時光卻不增反減，因為他們花更多時間在照顧小孩、購物、煮飯等方面，而非從事...

聖伯納犬受困英格蘭最高峰 16名救難人員抬下山

向來以高山搜救聞名的聖伯納犬竟成了被救援的對象，一隻聖伯納犬近日因為腿傷而受困英格蘭地區最高峰，當地救難隊出動16名搜救...

把首相納吉騙得團團轉 「大馬版黃琪」貪汙近8百億仍逍遙法外

劉特佐曾是左手香檳，右手超跑的華裔大亨，為脫罪，這兩年用一百萬英鎊（約台幣3772萬元）雇用律師及公團軍團為他操盤。他把納吉這位堂堂大馬前首相「騙」得團團轉、且納吉今天被判有罪。

醫仿效《黑傑克》安樂死密醫 妻爆：他頻繁到外地「打工」

大久保愉一、山本直樹等兩名日本醫師涉嫌收取130萬日圓（台幣36萬元）為罹患俗稱漸凍症的女子執行安樂死雙雙被捕，與日本過去的案件不同，兩嫌不是女子的主治醫師、單純在網路接受委託，震驚日本社會。警方發現，大久保在社群不只一次表達對漫畫「怪醫黑傑克」中安樂死密醫奇利柯的崇拜。

日本藏壽司美味鮪魚由AI判定 活用智慧型手機以剖面攝影判斷品質

大型迴轉壽司業者「藏壽司」於7日對外發表，現已導入了使用AI（人工智慧）分辨鮪魚品質的嶄新系統...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

神預言？他翻開日本30年前舊報紙 驚見2020疫情爆發

梵谷最後遺作的場景找到了！他死前幾小時仍在這裡創作

美股道瓊早盤下跌 台積電ADR跌5.2％

美國俄勒岡州種族示威「裸體雅典娜」瘋傳 女子真實身分曝光

雙胞姊妹花超瘋狂！ 共用1個男友還想同時懷孕

扯！佛州小企業老闆拿美國政府補助1.1億貸款 爽買藍寶堅尼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。