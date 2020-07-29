伊朗展開實彈演習 美軍航母成假想敵

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
伊朗28日執行實彈軍演，以美國航母為假想敵，引起外界關注。（photo by U.S. Navy, used under CC License）
伊朗28日執行實彈軍演，以美國航母為假想敵，引起外界關注。（photo by U.S. Navy, used under CC License）

伊朗28日展開實彈軍演，用一艘模擬美軍航空母艦的船隻作為靶船。由於伊朗演習砲火猛烈，附近美軍基地還因此升高警戒狀態。伊朗軍方表示這次演習是屬於模擬攻擊，美軍則譴責伊朗在中東挑釁，製造事端。

根據《英國廣播公司》報導，伊朗革命衛隊28日在中東荷莫茲海峽舉行名為「穆罕默德先知第14號」的軍事演習，在中東地區掀起波瀾。伊朗為此準備了一艘外型近似於美國航空母艦的靶船，並朝該靶船發射各式各樣的飛彈，模擬伊朗軍隊對來襲的航空母艦艦隊發動攻擊。

革命衛隊總司令薩拉米少將表示，伊朗在此次演習所展現的海、空軍實力，都是以攻擊為目標。畫面顯示，伊朗祭出各式各樣的飛彈，包含從陸上載具發射的飛彈、自直升機上發射的飛彈，與自飛彈快艇上發射的飛彈，數量十分驚人，甚至一度讓美國位於阿拉伯聯合大公國與卡達的基地進入警戒狀態。

《半島電視台》指出，自美國總統川普於2018年退出伊朗核協議後，美伊關係就每況愈下。在伊朗備受愛戴的前革命衛隊司令蘇雷曼尼少將1月遭美軍暗殺後，兩國關係更是盪到谷底。伊朗馬漢航空一架客機也在23日因為兩架美軍戰機迫近，被迫大動作閃避，導致機上多名乘客受傷。

針對伊朗的演習，駐紮在巴林的美國第五艦隊也不甘示弱地出面譴責。發言人雷巴里奇表示，美軍有掌握到此次演習的訊息，也知道伊朗使用美國航母的複製品作為靶船。她強調，海軍只會在該區域執行維持和平與航海自由的行動，不會像伊朗一樣，在該區域進行挑釁的行為。

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