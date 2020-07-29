放任反猶言論流竄 臉書推特受譴責

英國首席拉比最近公開譴責臉書和推特放任反猶言論流竄。英聯邦希伯來會中的首席拉比埃萊姆•米維斯，首次公開致信臉書和推特，認為這兩大科技公司沒有做好言論監督管理，放任反猶言論在平台上散佈，另外他也號召用戶罷用臉書和推特48小時，以示抗議。

BBC報導，猶太人最高精神領袖拉比罕見對社群平台表達抗議，起因於知名非裔饒舌歌手Wiley在臉書、Instagram和推特發表反猶太言論，大批猶太人剝削在音樂領域的非洲裔藝人，一如剝削非洲黑奴，並點名多個猶太裔名人，包含猶太裔企業家蘇加、喜劇演員大衛•巴迪爾等人。

事後雖然臉書移除了貼文，甚至刪除Wiley的個人帳號，但還是招致批評認為平台處理不力，連英國內政大臣彭黛玲也公開譴責，認為貼文對於仇恨言論的處理太過緩慢。

《衛報》報導，英國首席拉比也罕見發聲譴責，認為臉書和推特不該讓仇恨言論持續在網路平台上散播，且只單純刪除Wiley的單則貼文，並不是根本的解決之道。

對抗反猶太運動的發言人也表示，Wiley的反猶言論並非是單一個案，而是基於社會大眾長期對猶太人的誤解和仇恨。「立刻刪除貼文，只是在保護這個人罷了，對於反猶太歧視一點幫助也沒有。」

除了反猶太言論的爭議，臉書和推特都面臨來自廣告主的施壓，促使對言論審查更加嚴謹，尤其在英國，目前有三分之一的廣告主加入抵制臉書的行動，但媒體分析，比起臉書需要這些小廣告主，小廣告主更需要臉書平台的曝光，因此撤廣告的抵制行動恐怕效果有限。

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