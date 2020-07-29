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熱核融合計畫啟動 最快2035年商轉

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
熱核融合反應爐實驗擁有全球規模最大的投資國群族，低污染、永續發展能源利用的初衷雖佳，但要真的運用到商業或工業上，最快還得等到2035年。(photo from Wikimedia)
熱核融合反應爐實驗擁有全球規模最大的投資國群族，低污染、永續發展能源利用的初衷雖佳，但要真的運用到商業或工業上，最快還得等到2035年。(photo from Wikimedia)

由世界列強合作、歷經10多年的規劃、花費已破百億歐元的核融合計劃28日終於開始組裝！國際熱核融合反應爐計劃（簡稱ITER）是全球大型經濟體的野心之作，目的是滿足全球不斷增長的能源需求，同時達到低污染的永續發展，ITER原先規劃時就是30年計畫，但依照目前進度，最快2025年才能出現實驗結果，真正到商業運用最快也得等到2035年。

ITER在法國組裝

全球能源科技終於有望邁向下個階段，據《半島電視台》報導，世界最大的熱核融合反應爐計劃28日在法國南部正式組裝，參與其中的「東道主」法國總統馬克宏29日致詞提到，相當看好ITER的潛力，雖然目前實驗結果都還沒出來，但核融合成為未來能源取用的風潮是顯著的。

ITER計劃是由全球各大經濟體花費長年規劃的野心之作，包含美國、歐盟、中國、俄羅斯、印度、日韓等總計35國都參與其中，ITER成立於2007年，一開始被提出時是表定30年計畫、初估50億歐元，但照目前進度（剛要組裝），最快2025年才能完成初步實驗，要應用到工業上最快也是2035年，光現在經費已經支出超過120億歐元。

不過，ITER若能奏效，這點付出都是各國能接受的，ITER目的是要滿足全球不斷增加的能源消耗，同時還強調低污染，完全符合現代思維的能源永續利用。

目的是永續利用

根據《衛報》報導細節，ITER的原理不難理解，核融合本就能提供充足能量，運用氫和同位素氚作為燃料，相對於傳統核反應爐生成的污染物，ITER產生的放射性元素廢料壽命較短，不易影響環境，甚至在建造成本上與傳統核融合廠相去不遠，但益處更多。

總論ITER的目標，包含透過熱核融合時產生10倍於過往的能量，可產生能自我維持動態反應的電漿等。

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