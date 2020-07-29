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外交圈：歐盟將限制對港出口監控、鎮壓器械

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）法新社周二（7月28日）引述外交圈消息稱，歐盟將限制對香港出口可用於監控和鎮壓的器械。

歐盟已表達對北京在香港實施新國安法的深切憂慮。但對於如何一致回應中國，歐盟成員國存在深刻分歧。

在本月早些時候的外長會議上，法、德兩國提議限制對香港出口所謂「兩用」技術，將於本周二正式簽署。

外交圈人士稱，除出口限制外，歐盟還將通過簽證和學術交流措施，讓港人更容易前往歐盟。

據法新社報道，德國外長馬斯在提出該計劃時表示，新國安法之下，在出口可用於鎮壓的器械方面，對香港進行與中國無差別對待，是有意義的。

路透社上周五（7月24日）即報道稱，見到了這份歐盟文件草案。27個歐盟成員國上周五同意一系列制裁，包括貿易方面以及對簽證協議的重新審視。

這份文件稱，歐盟將「進一步審視和限制會在香港使用的特定敏感器材和技術，特別是在有理由懷疑，這些器材和技術用於與內部鎮壓、截獲內部通訊或網絡監控有關的不良目的時。」

路透社也報道稱該文件預計本周二生效。

文件稱，歐盟也將「考慮國安立法對避難、移民、簽證和拘留政策的影響」。

歐盟暫時不會與香港進行任何新的談判，而是會審視國安法對歐盟與香港現有協議的影響。

文件稱，各成員國可按照「自身認為適當」的方式來落實相關措施。

歐盟重申對香港自治及其市民的支持，承諾將加強與當地公民社會的合作。今年底前，歐盟將審核所采取措施產生的影響。

上周三（7月22日），德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在訪問英國期間曾表示 ，必要情況下，德國將拋開歐盟其他成員國，就香港國安法問題單獨采取行動。他表示，擬議中的措施包括簡化港人來德簽證手續、暫停特定軍火的出口、為受到威脅的科學家、藝術家以及記者設立獎學金項目以及終止同香港的引渡協議。

苗子/樂然（法新社、路透社、德新社）

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