蓄鬍引外交危機 美駐韓大使喚起殖民痛

美國駐韓大使哈里斯因為留有與二戰時期多名日本戰犯同風格的鬍鬚，在韓國引起熱議，但他在日前因防疫需求而剃鬍，暫時終結議論。南韓曾於1910年至1945年間遭日本殘酷殖民，而哈里斯剛好又是日裔美國人，再加上鬍鬚樣式恰與日本戰犯相同，因此引起韓國部分民眾不滿。

為防疫剃鬍

根據《英國廣播公司》報導，今年稍早，韓國開始出現批評哈里斯的聲浪，因為他的鬍子樣式與日本二戰戰犯相同。部分批評者指出，哈里斯的鬍子會喚起韓國人在日本殖民時代的痛苦回憶，再加上哈里斯先前曾呼籲南韓應增加軍備並重新制定對北韓政策，使得哈里斯與韓國的關係變得有些緊張。

但因為新冠肺炎疫情爆發，南韓規定所有人必須配戴口罩，也讓這場鬍子外交危機有了轉機。美國駐韓大使館推特日前發布一則影片，顯現哈里斯到首爾當地依家理髮店，將他的鬍子完全刮除。哈里斯在影片中表示，這麼做是因為南韓夏天過於悶熱，再加上需隨時配戴口罩，他因此決定剃鬍。

鬍子與種族惹議

《CNN》指出，哈里斯之所以會引起爭議，與他的鬍子和出生背景有關。哈里斯是退役的美國海軍四星上將，在擔任駐韓大使前，是美國太平洋司令部司令，被譽為美軍「東亞通」。但因為他是日裔美國人，再加上鬍子會讓經歷過日本殖民時代的韓國人，回憶起當時的日本領導階層如昭和天皇、東條英機、荒木貞夫與畑俊六等人，才會引發爭議。

部分批評者認為，哈里斯日裔的背景與他的鬍子讓他不適合出任駐韓大使，《CNN》則直白地表示，哈里斯是美國公民，將他的日裔背景與此事連結，基本上屬於種族歧視。哈里斯本人也在與《韓國時報》的訪談中表示，他了解日韓之間的歷史恩怨，但他是美國駐韓大使，不是日本駐韓大使，將歷史與他的出生背景做連結是個錯誤。

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