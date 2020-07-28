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身中16槍大難不死 他回坦尚尼亞選總統
坦尚尼亞反對黨領袖大難不死，回國競選總統！2017年時中了16槍的坦尚尼亞民主與發展黨（Chadema）政治人物黎蘇（TunduLissu），於27日從比利時痊癒而歸，準備競選下一任總統。坦尚尼亞現任總統馬古富利（John Magufuli）因打壓言論自由遭到詬病，黎蘇回國時受到大批支持者簇擁歡迎。
被捕後遭槍擊
根據《半島電視台》報導，坦尚尼亞將於10月28日舉行總統大選，但美國上個月曾指控坦尚尼亞當前政府意圖「扼殺民主準則」，在民調出爐前逮捕多位反對黨人物，甚至關閉一間報社。根據《英國廣播公司》報導，現任總統馬古富利雖然經濟改革做的不錯，但有打壓新聞自由、謊報新冠肺炎確診案例數之嫌。
黎蘇多次批評現任總統的作為，馬古富利高調的批評者，曾8次被捕，最近一次是在2017年8月，遭逮捕後2週，黎蘇就遭不明槍手開了16槍。事件過後，黎蘇到比利時進行手術，同時也失去了國會議員身分。而馬古富利雖譴責此次開槍事件，也派安全部隊調查，但最終無人被逮捕。
現任總統獨裁作為
回國前，黎蘇接受法新社採訪表示，他不期望接下來的選舉會是公平的，甚至不知道選舉過後性命是否還在。黎蘇表示，馬古富利擔任總統的這5年，反對黨過得膽戰心驚，時不時就出現政治人物被殺、被攻擊、綁架、莫名消失、遭受不法審判等等，宛如身處地獄。
黎蘇也告訴法新社，馬古富利處理新冠肺炎疫情的方式可以說是「國恥」。馬古富利上次公布官方病例數據是在4月，而他也聲稱，坦尚尼亞已無新增病例。不過很多坦尚尼亞貨車司機開車到鄰國後，卻在他國被檢測出患新冠肺炎，黎蘇認為，這根本是場災難。
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