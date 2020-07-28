不只Dior推迷你版訂製服 整個時尚業都縮水了

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
Dior「迷你版」的秋冬高級訂製禮服。路透
Dior「迷你版」的秋冬高級訂製禮服。路透

受新冠肺炎衝擊，Dior今年推出「迷你版」的秋冬高級訂製禮服，不過同樣縮水的還有整個時尚業的銷售。

倫敦金融時報（FT）報導，許多企業上季都繳出歷來最慘的財報，英國時尚業曾預估，衝擊規模將比其他產業高出一倍。

MSCI歐洲紡織與奢侈品指數今年來下滑逾11%，稍優於MSCI歐洲指數同期跌逾12%的頹勢，但成分股的表現卻是大相逕庭。極端例子之一就是法國精品集團愛馬仕（Hermes），愛馬仕股價今年來上漲12%，本益比已提高至65倍，較10年平均值高出75%，原因是受壓抑的需求釋放，有益熱銷包款，且該公司資產負債表強健。

但另一方面，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo和英國百年精品Burberry，今年來股價均跌近40%。

銷售仰賴批發商、百貨門市及精品店的業者，早在疫情爆發前便面臨困境；珠寶和手表業也未倖免於難，瑞士精品集團歷峰（Richemont）和Swatch，今年股價分別挫跌了22%與29%。

時尚產業的展望取決於兩大因素：旅遊和中國需求。出國意願低將打擊占奢侈品銷售三分之一的海外消費；諮詢業者貝恩（Bain）表示，中國大陸對全球奢侈品消費的貢獻，在2025年前將從去年的35%擴大接近半數。

圖為Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri。路透
圖為Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri。路透

愛馬仕 英國

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