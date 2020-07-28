不只Dior推迷你版訂製服 整個時尚業都縮水了
受新冠肺炎衝擊，Dior今年推出「迷你版」的秋冬高級訂製禮服，不過同樣縮水的還有整個時尚業的銷售。
倫敦金融時報（FT）報導，許多企業上季都繳出歷來最慘的財報，英國時尚業曾預估，衝擊規模將比其他產業高出一倍。
MSCI歐洲紡織與奢侈品指數今年來下滑逾11%，稍優於MSCI歐洲指數同期跌逾12%的頹勢，但成分股的表現卻是大相逕庭。極端例子之一就是法國精品集團愛馬仕（Hermes），愛馬仕股價今年來上漲12%，本益比已提高至65倍，較10年平均值高出75%，原因是受壓抑的需求釋放，有益熱銷包款，且該公司資產負債表強健。
但另一方面，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo和英國百年精品Burberry，今年來股價均跌近40%。
銷售仰賴批發商、百貨門市及精品店的業者，早在疫情爆發前便面臨困境；珠寶和手表業也未倖免於難，瑞士精品集團歷峰（Richemont）和Swatch，今年股價分別挫跌了22%與29%。
時尚產業的展望取決於兩大因素：旅遊和中國需求。出國意願低將打擊占奢侈品銷售三分之一的海外消費；諮詢業者貝恩（Bain）表示，中國大陸對全球奢侈品消費的貢獻，在2025年前將從去年的35%擴大接近半數。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言