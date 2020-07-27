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脫北者逃北韓 南韓警獲報不理

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
南韓軍方27日在江華島北端一處排水溝附近找到日前返回北韓的金姓脫北者背包，推測此人是從此處逃回北韓開城。（歐新社）
南韓軍方27日在江華島北端一處排水溝附近找到日前返回北韓的金姓脫北者背包，推測此人是從此處逃回北韓開城。（歐新社）

南韓聯合參謀本部發言人金俊洛27日在例行記者會上表示，軍方推定近期越境返北韓的脫北者金某從仁川市江華島一帶渡江回國，軍方在江華島一帶發現疑似該脫北者遺棄的背包。

韓方認為，由於軍事分界線鐵欄裝有監視裝備，金某直接穿過鐵欄越境的可能性較低，很可能經由通向黃海的地下排水道越境後，游泳渡江返國。

另外，南韓防疫指揮中心表示，金某在南韓並未確診感染新冠病毒，也不在接觸者管理名單之列。南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓說，防疫部門對與金某密切接觸的兩名人員進行病毒檢測，結果均呈陰性。

金某曾在另一名脫北者金真雅的YouTube頻道上，透露離開北韓的原因。他在6月23日發布的影片中說：「開城工業園區關閉後，生活日益困難，我曾靠淘金和挖藥材為生。絕望中我登上開城白馬山，自暴自棄過了三天，最後看到南韓金浦市，雖然那不是我第一次看向金浦，但那裡傍晚明亮的燈火吸引了我，於是我抱著死也要去看看的想法決心逃離。」

金真雅說：「金某不久前對我說，自己無辜被牽連到一起性侵案件。可能他不想被戴上電子腳環，而且思念家人，才會選擇越境返回北韓吧。」據金浦警察署介紹，確實曾對轄區內涉嫌性侵的一個廿多歲脫北者簽發逮捕令。

金真雅說，18日清晨收到金某發來的訊息，寫著「只要我活著，不管到哪裡，都會報答你」，當天就向金浦警察署報案說「金某可能要逃」，但警察沒理會。

對此警方表示，曾接到線報說這名脫北者可能會越境返國，已立即採取措施禁止其離境，但此後一直聯絡不上嫌疑人，警方正在調查其所在地點。這意味南韓當局在提前接到線報後，仍未能阻止脫北者越境返國，料將引發批評。

脫北者 南韓 警察

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