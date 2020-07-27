投訴越來越多 中國環球電視網有可能在英國遭禁

（德國之聲中文網）英國通訊管理局Ofcom目前正在對中國環球電視網（CGTN）開展三項調查。七月初，通訊管理局就英國記者韓飛龍的投訴做出裁定，認為CGTN有悖公正和保護隱私原則，因為該頻道播出了英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）被強迫認罪的畫面。

英國記者兼私人偵探韓飛龍及其妻子曾於2013年受葛蘭素史克公司前往中國展開調查一起賄賂案件，後被控非法獲取公民信息在中國被判刑，2015年減刑獲釋後被驅逐出境。在此期間，中國官方的中央電視台英語頻道曾多次播出韓飛龍認罪的畫面。

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders ）於今年早些時候向英國通訊管理局提交申訴，要求全面禁止CGTN在英國播放，因為它完全是一個受政客控制的媒體。該人權組織總干事彼得·達林（Peter Dahlin）對媒體表示，最好的辦法就是撤銷他們的播出許可，讓他們意識到這樣做是不行的。

第二項調查涉及英國駐香港總領事館前雇員鄭文傑（Simon Cheng)。鄭文傑向通訊管理局投訴，表示去年八月在中國被捕後被強迫承認嫖娼罪名，而CGTN則播放了他被迫認罪的畫面。

第三項針對CGTN的投訴則來自瑞典籍書商桂民海的女兒。安吉拉·桂指控該電視台播放了他父親認罪的畫面。目前桂民海仍被中國被拘押。

中英關係日趨緊張

目前，中英雙邊關係日趨緊張。前不久，英國政府做出該國5G網禁用中國華為設備的決定，並要求各通訊服務商在2027年之前拆除華為部件。中國外交部宣稱，英國政府的決定將帶來「嚴重後果」。

據《衛報》周一報道，英國影子內閣文化大臣喬·斯蒂文斯（Jo Stevens）表示:「針對CGTN的調查結果令人震驚。通訊管理局已經表示，他們將採取行動，甚至有可能會禁止該頻道在英國播出。」

CGTN在英國多個媒體平台播出。為了擴展在歐洲的影響力，CGTN去年在倫敦開設了制作基地，並招募了包括BBC在內的一些西方記者。CGTN在美國的分支機構已被要求注冊為「外國代理人」。

達揚/樂然/(美聯社、衛報)

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