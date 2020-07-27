快訊

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

李眉蓁論文抄襲案 教育部怒了：大學不查處、扣招生名額

投訴越來越多 中國環球電視網有可能在英國遭禁

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）英國通訊管理局Ofcom目前正在對中國環球電視網（CGTN）開展三項調查。七月初，通訊管理局就英國記者韓飛龍的投訴做出裁定，認為CGTN有悖公正和保護隱私原則，因為該頻道播出了英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）被強迫認罪的畫面。

英國記者兼私人偵探韓飛龍及其妻子曾於2013年受葛蘭素史克公司前往中國展開調查一起賄賂案件，後被控非法獲取公民信息在中國被判刑，2015年減刑獲釋後被驅逐出境。在此期間，中國官方的中央電視台英語頻道曾多次播出韓飛龍認罪的畫面。

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders ）於今年早些時候向英國通訊管理局提交申訴，要求全面禁止CGTN在英國播放，因為它完全是一個受政客控制的媒體。該人權組織總干事彼得·達林（Peter Dahlin）對媒體表示，最好的辦法就是撤銷他們的播出許可，讓他們意識到這樣做是不行的。

第二項調查涉及英國駐香港總領事館前雇員鄭文傑（Simon Cheng)。鄭文傑向通訊管理局投訴，表示去年八月在中國被捕後被強迫承認嫖娼罪名，而CGTN則播放了他被迫認罪的畫面。

第三項針對CGTN的投訴則來自瑞典籍書商桂民海的女兒。安吉拉·桂指控該電視台播放了他父親認罪的畫面。目前桂民海仍被中國被拘押。

中英關係日趨緊張

目前，中英雙邊關係日趨緊張。前不久，英國政府做出該國5G網禁用中國華為設備的決定，並要求各通訊服務商在2027年之前拆除華為部件。中國外交部宣稱，英國政府的決定將帶來「嚴重後果」。

據《衛報》周一報道，英國影子內閣文化大臣喬·斯蒂文斯（Jo Stevens）表示:「針對CGTN的調查結果令人震驚。通訊管理局已經表示，他們將採取行動，甚至有可能會禁止該頻道在英國播出。」

CGTN在英國多個媒體平台播出。為了擴展在歐洲的影響力，CGTN去年在倫敦開設了制作基地，並招募了包括BBC在內的一些西方記者。CGTN在美國的分支機構已被要求注冊為「外國代理人」。

達揚/樂然/(美聯社、衛報)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

本文章由德國之聲授權提供】

延伸閱讀

網紅夜闖樂生舊院區 認罪、道歉換緩刑2年

聖伯納犬以搜救聞名 因腿傷反被抬下山

染疫瀕死領悟健康重要 強生力推全民減重

中國蟬聯全球監控最密國家

相關新聞

北韓宣稱脫北者帶病毒回國？ 專家推測有這目的

一名脫北者從南韓逃回北韓邊界城市開城後，出現新冠肺炎疑似症狀，北韓領導人金正恩緊急宣布封鎖開城。有專家認為，一直聲稱「零確診」的北韓今次公布首個懷疑個案意義重大，且個案是自南韓輸入，相信是向外界求助的信號。

達佛屠殺再起：蘇丹「農牧戰爭」危機重現，屠村至少80死

「雨季帶來的不是收成...而是土地殺戮的再起！」年初才簽署和平協議、戰火一度有望止息的蘇丹西部——達佛（Darfur）衝突區——周末再度傳出農人與牧民的血腥屠殺。根據聯合國人道團隊在蘇丹的前線通報，達佛西部、接近查德的水源區，日前再度爆發農村遭「不明民兵」突襲屠村的殘酷事件，接連兩天已知至少80人死亡。雖然飽受國內外壓力的蘇丹中央政府，已承諾會盡快派兵進駐達佛；但相關的暴力衝突，應與達佛目前正逢「雨季」，農忙收成中的農耕村落，與逐水草生存的遊牧民族，再度為了土地資源與糧食而重新啟動的生存死鬥。

投訴越來越多 中國環球電視網有可能在英國遭禁

英國通訊管理局Ofcom目前正在對中國環球電視網（CGTN）開展三項調查。七月初，通訊管理局就英國記者韓飛龍的投訴做出裁定，認為CGTN有悖公正和保護隱私原則，因為該頻道播出了英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）被強迫認罪的畫面。

菲總統杜特蒂談南海爭端：不能跟陸開戰 只能外交努力

路透報導，菲律賓總統杜特蒂27日表示自己別無選擇，只能將南海爭端當作外交努力來對待，因為另一項選擇就是跟中國大陸開戰。

和談進程再受阻 塔利班控阿富汗捕叛軍

塔利班與阿富汗政府繼續放話攻防！民兵組織塔利班日前指控阿富汗政府，再度逮捕先前已釋放的塔利班犯人，揚言要喀布爾當局對此負責，後者則對此否認。在美國與塔利班的協議下，交換戰俘是促成塔利班與阿富汗談和的重要條件，但至今反而成了一大絆腳石，美國將派出特使哈利勒扎德前往中東。

波蘭退女權協定 歐洲各國齊撻伐

波蘭極右翼執政黨為政治宣言退人權協定，引起民眾與歐洲各國撻伐！波蘭政府日前表示，將退出歐洲各國共同簽署致力於保護女性免於暴力威脅的《伊斯坦堡協定》，引發千人上街抗議、數名歐洲議會議員強烈譴責。比利時環保部長佛豪斯塔則表示，「忽視暴力並不是普世價值。」

柬埔寨首都擴張摧毀溼地 逾百萬人安全生計堪憂

人權團體今天警告，柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）的溼地遭公寓建設和工業活動摧毀，逾100萬人正面臨洪患加劇和失去...

法國民眾反年改 馬克宏連任難題

法國總統馬克宏所推動的年金改革，因新冠肺炎疫情擱置，而隨著疫情增長速度趨緩，馬克宏原先承諾將於明年展開改革，是否會如期展開，與如何進行年改？都成為馬克宏是否能在2022年大選中勝出的關鍵。

26名失蹤洛興雅難民並未溺斃 藏身馬來西亞小島

26名洛興雅難民25日晚間試圖從馬來西亞蘭卡威外海游上岸時失蹤，原本外界擔心恐已溺斃，但海巡官員今天表示，這些難民安然無...

日本推廣邊工作邊休假 盼挽救低迷觀光業

著眼日本觀光業受疫情重創，日本政府今天確認了推廣在度假地邊工作邊休假的Workation（暫譯工作度假）政策方針，希望能在觀光業正式復甦前給予協助。

影／俄羅斯海軍節閱兵 普丁出席強調海軍現代化

俄羅斯26日舉行海軍節閱兵活動，總統普丁（Vladimir Putin）在聖彼得堡出席活動並發表談話，宣布俄羅斯海軍今年會有40艘不同級別的新船艦服役，也會裝備超高音速攻擊系統來提升戰力。

兄妹同框！韓戰結束67周年 妹捧「白頭山」紀念手槍、金正恩授予重要將領

今（27）日是韓戰結束、北韓的「祖國解放戰爭勝利日（簽訂停戰協定）」67周年，北韓最高領導人金正恩26日向朝鮮人民軍的主要將領授予「白頭山」紀念手槍，並前往參戰烈士墓參拜，向人民軍烈士獻花致敬，金正恩的妹妹金與正也出席授槍儀式。

熱門新聞

華府下張牌是什麼？陸學者：美台「建交」就是向陸宣戰

選前再撒幣！庫德洛：將再發1200美元 延長暫停驅逐令

不爽遭逼分手華為！英媒爆強生政府巴不得川普輸給拜登

抗疫政策髮夾彎／川普民調跌 盟友拒挺紛捅刀

民調下跌盟友又不挺 川普防疫態度急速髮夾彎

今天開盤前 五件國際事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。