波蘭退女權協定 歐洲各國齊撻伐

波蘭極右翼執政黨為政治宣言退人權協定，引起民眾與歐洲各國撻伐！波蘭政府日前表示，將退出歐洲各國共同簽署致力於保護女性免於暴力威脅的《伊斯坦堡協定》，引發千人上街抗議、數名歐洲議會議員強烈譴責。比利時環保部長佛豪斯塔則表示，「忽視暴力並不是普世價值。」

抗議人權遭忽視

根據《歐洲新聞台》報導，波蘭極右翼政府日前表示，將退出由歐洲各國共同簽署、致力於保護女性免於暴力威脅的《伊斯坦堡協定》，引發千人上街抗議。

《伊斯坦堡協定》是世界上首度針對保護女性受到暴力傷害的有效力合約文書，但波蘭政府卻以其內容規範各國學校教導兒童時「需包含社會學等多元角度看待性別議題」已損及波蘭傳統價值觀為由，揚言退出。司法部長齊歐布羅表示，「協定內容要求波蘭擁抱LGBT等多元性別觀點，這是我們無法接受的事情。」

歐洲大陸最古老的的人權組織「歐洲理事會」2012年時認為有必要統一歐洲各國，以預防及打擊對婦女受侵害行為和家庭暴力，當時還是中間派政府執政的波蘭成為協定的發起國之一。但目前的執政黨「PiS法律與公正」反對墮胎合法化和LGBT權益，也對歐洲一體主義採懷疑立場，並曾大力批判協定。

各界接連撻伐

據《衛報》報導，歐洲理事會秘書長布里奇對波蘭退出協定一事強烈譴責，她說：「退出協定會讓歐洲女性人權大幅衰退，也會助長許多暴力行為發生。」

布里奇表示，如果波蘭政府對條約內容有誤解，歐洲理事會願意出面澄清，但退出只會增添傷害女權的風險。47個會員國之一的比利時環保部長佛豪斯塔表示，波蘭政府的決定令人費解，「對暴力視若無睹並不是普世價值。」歐盟委員會主席、前羅馬尼亞總理喬洛許也說，「政府不該將人權問題當作政治手段運用。」

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