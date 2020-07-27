民調：全球領導力第一 德國政府蟬聯

（德國之聲中文網）蓋洛普（Gallup）進行的最新全球領導力民意調查顯示，德國自2019年以來連續三年獲得全球最高認可度，而美國川普團隊獲得的認可度遠低於上屆政府。

德國獲得的認可度為44％，超過美國11％。本屆美國政府在歐洲的認可度創下新低。

這項調查是在新冠病毒大流行之前進行的。由於美國政府抗疫不力，當前認可度想必更低。

在2009年至2017年歐巴馬執政期間，美國保持著全球最受尊敬國家的地位，僅有2011年例外（當時美國的排名僅次於德國）。但是，川普當上總統之後的第一年（2018年），美國的認可度急劇下降18個百分點，跌至史上最低的30％。

六成歐洲人對川普感到失望

在針對全球135個國家的本次調查中，美國2019年小幅上升，為33％。但是，仍然比前任們創下最低認可度低一個百分點。那是小布希執政的2008年，為34％。

美國領導力認可度在歐洲跌得最慘。61％的人川普政府感到失望。整個歐洲，美國只在三個國家獲得多數認可：科索沃、阿爾巴尼亞和波蘭。

澳大利亞人似乎也對美國的領導能力高度懷疑，有67％的受訪者對其不認可。

在非洲，美國的認可度略微好看一點，達到52％。但是，歐巴馬當選後的第一年，即2009年，美國在非洲獲得的認可度為85％。

最新調查中，中國和俄羅斯的領導力位居第三和第四，認可度分別為32％和30％。2018年的該項調查中，中國獲得的認可度超過美國，為34％。

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】