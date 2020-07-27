北韓宣稱脫北者帶病毒回國？ 專家推測有這目的

一名脫北者從南韓逃回北韓邊界城市開城後，出現新冠肺炎疑似症狀，北韓領導人金正恩緊急宣布封鎖開城。有專家認為，一直聲稱「零確診」的北韓今次公布首個懷疑個案意義重大，且個案是自南韓輸入，相信是向外界求助的信號。

新冠肺炎疫情爆發後，北韓是最早採取嚴格管控措施的國家之一，切斷幾乎所有邊界交通、禁止外國遊客入境，並動員衛生官員隔離任何出現疑似症狀的人。這次封鎖靠近南韓邊界、人口20萬的開城，是北韓首次採取封城措施。據北韓官方說法，此前未在境內發現確診病例。

南韓慶熙大學教授朱宰佑說：「對於北韓來說，承認有個案有如破冰時刻。它可能正向世界伸手請求人道援助。」南韓國立統一院高級研究員趙漢凡也認為，北韓可能藉此怪責南韓 「輸入」病例，為公然接受南韓援助開路。

1月底封邊境 朝中貿易額減七成

北韓宣稱過去沒有任何確診病例，但外界不相信。首爾梨花女子大學教授李雷夫則指出，如今北韓怪罪一個回國的脫北者帶來病毒，可以將發生疫情的責任歸咎南韓，讓北韓民眾不致抱怨政府和盟邦中國，也能作為勸阻北韓人叛逃的宣傳材料。

北韓為防疫今年1月底已全面封鎖邊境，令受封鎖圍堵之下的國家經濟面臨更大困難。日本經濟新聞上周報導，朝中貿易額較去年同期減少七成。

金正恩24日在會上發言凸顯當局危機感，他說：「大家要嚴重看待當前緊急事態，抓緊思考行動重心，堅持高度責任感和忘我犧牲精神，無限忠於領導，更緊密團結在黨中央周圍，克服面前的防疫危機。」