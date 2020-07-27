和談進程再受阻 塔利班控阿富汗捕叛軍

塔利班與阿富汗政府繼續放話攻防！民兵組織塔利班日前指控阿富汗政府，再度逮捕先前已釋放的塔利班犯人，揚言要喀布爾當局對此負責，後者則對此否認。在美國與塔利班的協議下，交換戰俘是促成塔利班與阿富汗談和的重要條件，但至今反而成了一大絆腳石，美國將派出特使哈利勒扎德前往中東。

戰俘交換成絆腳石

根據《法新社》的報導，塔利班的政治發言人夏亨日前在推特上指控，阿富汗的國家安全局（NDS）拘留了數位在戰俘交換計畫下被釋放的反叛軍，並警告喀布爾要「後果自負，」阿富汗的國家安全議會發言人費瑟則回應表示，這個指控是錯誤的，「這是他們（塔利班）蓄意破壞為和平的努力和和平談判的方法。」

《半島電視台》的報導指出，在美國與塔利班的協議要求下，阿富汗政府已釋放4000逾名塔利班叛軍，塔利班也釋放了近700名阿富汗戰俘。但如今，戰俘交換反而成了雙方和談的一大阻礙，阿富汗當局不願意釋放剩餘的600多名戰俘，國家安全局先前也表示，部分的塔利班犯人在受釋放後，又重回戰場上。

美國將派遣特使調解

原先規劃的和平談判早該在3月10日展開，但是受到阿富汗政局的混亂，以及戰俘交換的停擺而被一再延後，近幾個月來，阿富汗境內發生的武裝衝突也持續升溫，塔利班幾乎每日都對維安部隊發動攻擊，費瑟上週六（25日）指出，塔利班在過去一週就發動了400場「恐怖份子活動，」造成46名平民喪命。

同時，美國國務院25日也發聲明表示，將派遣阿富汗和解特使哈利勒扎德前往卡達首都多哈以及喀布爾，推動塔利班與阿富汗雙方「完成戰俘交換以及減少武裝暴力。」遵循與塔利班2月訂下的協議，美國已在阿富汗進行撤軍，哈利勒扎德的任務則是讓雙方回到和平會談的談判桌上。

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