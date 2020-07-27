法國民眾反年改 馬克宏連任難題

法國總統馬克宏所推動的年金改革，因新冠肺炎疫情擱置，而隨著疫情增長速度趨緩，馬克宏原先承諾將於明年展開改革，是否會如期展開，與如何進行年改？都成為馬克宏是否能在2022年大選中勝出的關鍵。

儘管馬克宏在歐盟會議上取得重大勝利，使新冠肺炎振興方案通過，但他的法國內施政仍看不到光明的未來，根據《金融時報》報導，馬克宏原訂要在今年展開年金改革，且在年初因為社會福利縮水、退休年齡上調升等措施，引發勞工大規模上街抗議。

但一切不滿隨著新冠肺炎迅速席捲全國嘎然而止。巴黎當局將年金改革政策暫時凍結，全心力投入對抗疫情，並隨著疫情漸趨穩定，也開始著手規劃如何振興疫情後遭到重創的法國國內經濟。儘管疫情威脅還在，馬克宏仍承諾，將會在2022大選前進行年金改革。

巴黎政治學院政治學教授雷尼就表示，年金改革在過去就相當難推動，要在疫情之後再次進行，恐怕難上加難，並且直呼「這根本是自殺行為」。疫情造成的經濟衰退已經讓政府相當頭痛，若又在年金改革上激怒選民，馬克宏的政治生涯可能就會就此終結。

分析指出，馬克宏之所以能在2017大選力挫極右派的勒龐，很大一部分仰賴許多政黨自主聯合起來，寧願將票投給馬克宏，也不要讓極右派掌權。但馬克宏現在因年金與疫情問題，受到來自左派與溫和右派的挑戰，很有可能在2022大選形成三角督，讓勒龐可以趁虛而入，入主香榭麗榭宮。

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