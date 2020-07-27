土耳其維族導遊尋母未果 友人告知已被判刑

(德國之聲中文網) 加吾蘭‧西爾買買提來自新疆伊犁的霍城縣，父母都是當地的公務員，弟弟大學畢業後也在霍城縣當地就職。雖然全家人都留在霍城縣，但西爾買買提卻是一名土耳其的導遊。

他自2011年起在土耳其的第一大城伊斯坦布爾擔任導遊，專門帶中國旅遊團參觀當地景點。自從2011年到土耳其念大學後，他每年寒暑假都會回新疆探望家人。然而，從2018年1月起，他與家人失聯後，便不敢再回中國。

過去幾個月來，他為了能與失聯的家人重新取得聯繫，開始在社群媒體上發起倡議活動，替失聯超過兩年的家人發聲。

在微信上被刪除

西爾買買提告訴德國之聲，他最後一次與父母用微信通話是2018年1月11日。當時通話過程都沒有出現異狀，母親還說她再工作三個月便要正式退休。但是兩天後，他便發現我母親把他從微信刪除，弟弟跟其他親友也在接下來幾天將他從微信刪除。

西爾買買提說，他身邊其他居住在土耳其的維吾爾朋友也在同時期陸續被中國國內的親友從微信移除。他猜測大部分親友這麼做的原因是被下令與國外的家人斷絕聯繫，所以他下定決心要靜靜等待家人再次與他聯繫。

但一年過後，由於他的家人仍未用微信重新與他聯繫，他開始試圖透過新疆當地的友人打探家人的消息。直到2019年12月，他才知道他的爸爸丶媽媽與弟弟都在2018年初被中國政府送進再教育營，而他爸爸與弟弟在2019年12月被釋放，媽媽則是被當地政府以不明的罪名判刑五年。

多方叩問家人近況未果

西爾買買提向德國之聲表示，他認為母親是因為2013年曾隨著新疆當地政府核准的旅行團至土耳其旅遊一周，並到伊斯坦布爾探望當時仍在讀書的他，回去後先在2018年初被送進再教育營，接著被判刑五年。

今年二月德國之聲與多家國際媒體所獨家獲得的機密文件「墨玉名單」中，許多維吾爾人因至26個敏感國家旅遊，而被關進再教育營或判刑，而土耳其便是其中一個敏感國家。西爾買買提擔憂，他擔憂母親可能因2013年曾到過土耳其，而因此被判刑入獄。他說，他試圖到中國駐伊斯坦布爾的領事館尋求幫助，但是保安一開始拒絕讓他進入領事館。因此他回家用電話聯繫領事館。

德國之聲獲得了該通電話的錄音檔。在電話當中，西爾買買提不斷強調自己在伊斯坦布爾期間一直都念書兼當導遊，從未參與過任何非法活動，他也強調此前政府稱他曾在埃及與土耳其非法組織都是「胡謅的」。在通話中，西爾買買提得知了母親被當地政府以恐怖活動相關罪名判刑五年。

使館人員表示，他的母親不是因為他才被關押：「你媽媽不是因為你才被關起來的。她是因為違反中國法律才被關的，國內告訴我們你的情況不是特別嚴重，但你媽可能是受別人影響或蠱惑，才會被關。你可以想一下出國以來可能哪裡有做錯，然後跟我們講一下，這樣國內可能會重新考慮你與家人聯繫的問題。」

使館人員也表示，至於他爸爸與弟弟都已經離開再教育營，之所以不與他聯繫只是因為他們不願意。

西爾買買提氣憤的在電話中強調，自2017年開始傳出新疆政府將維吾爾人大量送進再教育營後，他從未在社交媒體上分享反華言論。在與家人失聯後，他也仍然試著正常過自己的生活。直到他遲遲無法從中國政府方得知家人消息後，才決定透過媒體來公開家人被關進再教育營與被判刑的事。

使館人員回應道：「我們這邊也沒掌握到你媽媽確切是以什麼罪名被判刑，但她可能是因『協助恐怖活動』而被判刑。我相信國內這樣判刑肯定都是有證據的，所以我認為你做什麼也無法更改她被判刑的事實。我建議你最好能把自己的情況解釋清楚，我們可讓國內看看讓你跟你爸跟你弟弟聯繫。如果國內判斷你這個人在土耳其干過很多不對的事，國內也不會願意幫你的，你家人也不會願意跟你聯繫。現在是你爸爸跟弟弟不願意跟你聯繫。」

通話結束後，西爾買買提仍依領事館人員建議，將2011年起的重要活動記錄下來，寄給他們。郵件中也交代自己與家人的細節資訊、以及無法聯絡家人的實際情形。但是幾周過後，西爾買買提遲遲未收到回復，因此他再以郵件聯繫中國外交部，但外交部也沒有答復。

在各方叩問未果之後，西爾買買提開始在各大社交媒體平台上，分享家人被送進再教育營與母親被判刑五年的事情。

今年五月的一通電話中，中國駐安卡拉大使館的人員告訴西爾買買提，因新疆以前「發生過一些不太好的事，」中國政府必須採取各種措施，但這幾年當地情況已「逐漸恢復正常」。

使館人員在錄音檔中說：「以後與家人聯繫跟回國探親都會慢慢正常化，它是有一個過程的。如果我們一有消息的話，一定立即給您打電話。」

除了不斷聯繫中國駐土耳其的各使館與中國外交部外，西爾買買提也在網路上串連在全球其他地區與家人失聯的維吾爾人，一起在今年母親節時，發起名為「釋放維吾爾母親」的倡議行動，在影片中放出他們母親的片段，並呼籲中國政府釋放他們的母親。

父親的來電

今年六月，他突然接到一通從家鄉打來的電話，他認出是他父親的聲音。父親問了他的近況，而他也詢問了爸爸與弟弟的身體狀況。他的爸爸提到，母親仍被關押在再教育營。當他想了解更多細節時，他爸爸便反問他有沒有跟一些組織聯繫，更質疑他為何不好好學習。他在和弟弟和叔叔通話時，他們也要求他好好學習。

他感到困惑，為何家人在失聯兩年多後與他首次聯繫，都是要他停止一切活動，並好好念書。他告訴德國之聲：「我認為他們希望我停止為我母親奮鬥與替家人發聲，但我的信念卻告訴我我必須繼續奮鬥。我告訴我父親與安全局的人，為了救我母親，我不會停止的。」

德國之聲致電中國駐伊斯坦布爾的領事館與安卡拉的大使館，試圖詢問關於西爾買買提母親的案件，但都未能得到任何答復。

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