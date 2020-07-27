聽新聞
test
0:00 / 0:00
兄妹同框！韓戰結束67周年 妹捧「白頭山」紀念手槍、金正恩授予重要將領
今（27）日是韓戰結束、北韓的「祖國解放戰爭勝利日（簽訂停戰協定）」67周年，北韓最高領導人金正恩26日向朝鮮人民軍的主要將領授予「白頭山」紀念手槍，並前往參戰烈士墓參拜，向人民軍烈士獻花致敬，金正恩的妹妹金與正也出席授槍儀式。
據北韓《勞動新聞》報導，26日下午在北韓勞動黨中央委員會（中央黨部）大樓舉行「白頭山」紀念手槍授予典禮，主要將領獲邀出席，出席官員包括朝鮮人民軍總參謀長朴正天次帥、各軍種及軍級單位指揮官、各級武裝力量機關首長、中央軍委執行委員、中央委幹部等。
從發布的照片中可以看到金正恩的妹妹金與正，也在典禮台上捧持手槍，交由金正恩授予將領，將領們領槍後並與金正恩一起合影，將槍舉至胸前宣誓效忠，金正恩向他們發表談話，他表示，此際親自向人民軍主要指揮幹部授予軍需工業勞動階級新開發生產的手槍，意味勞動黨對他們邁出更大的革命步伐寄以厚望。
其中授予的「白頭山」紀念手槍，為捷克生產的CZ 75B半自動手槍的北韓製仿製品，由本土的兵工廠生產，採用9公釐帕拉貝倫彈配15發彈匣，其餘基本上跟CZ 75手槍相同，除了有禮賓用途以外，還用於出口，也配發給朝鮮人民軍作戰部隊。
日前傳出一名脫北者從南韓逃回北韓邊界城市開城後，出現新冠肺炎疑似症狀，金正恩25日緊急召開勞動黨中央委員會政治局應急擴大會議，此次又公開露面，有韓媒形容他對軍方核心人物親自授予武器非常罕見，分析指，在朝美磋商停滯不前、新冠肺炎疫情持續下，此舉或為了加強內部團結。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言