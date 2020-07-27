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中國蟬聯全球監控最密國家

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 英國網路服務安全公司Comparitech在7月22日發表的一份報告顯示，在全球設置最多閉路電視(監視器)的20個城市裡面，就有18個在中國。此外，中國安裝的攝像頭數目是全球總數的一半。

Comparitech探查了150個國家的政府、警察網站等，調查由國家政府設置的攝像頭數量。結果發現，全球使用最多閉路電視攝像頭的20個城市當中，有18個位於中國。攝像頭最密集的是山西太原，平均每千人被高達119.57個閉路電視攝像機監視。

中國在排行榜上的佔比比起2019年略有提高: 2019年，中國在前10名城市中佔有8個城市，現在的比例則是提高至9個。即便把範圍擴大到前20名，中國也同樣佔據了九成。

不在中國的兩個城市分別是英國倫敦印度海得拉巴，分別以每千人67.47個閉路電視以及每千人29.99個閉路電視位居第3名和第16名。英國倫敦的排名在2019年還是第6名，今年上升了3名。

該報告提出，不論現在社會大眾對監控設備抱持的態度是支持還是反對，監控設備的使用數量都確實正在上升。該報告引述2019年12月由 IHS Markit做的調查顯示，現在全球的閉路電視數量為7.7億個，在2021年以前很可能會增加30%，到超過10億支。

世界各國被中國取代

值得注意的是，今年的排名與去年比較起來，更加的「中國」。

2019年，Comparitech做出的前20大監控城市排行榜當中，還曾經有新加坡、印度、美國、澳洲、俄羅斯、德國等國家的城市，但是今年這些城市都已經被中國取代。

2019年時新加坡位於第11位，每千人被15.25個攝像頭監視。澳大利亞的悉尼排在15位，莫斯科第18位，緊其隨後的是柏林，平均每一千人受到11.18 個攝像頭的監控。印度的新德裡，每千人被9.62個攝像頭監視，排在第20位。

今年，排在第20位的城市是中國天津，每千人被25.76個攝像頭監視。

嚴密監控無助治安

支持國家設置閉路電視的意見認為，閉路電視有助於改善治安，但是反對者認為監控設備侵犯隱私、限制自由。Comparitech借用全球數據庫Numbeo訂定的「犯罪指數」，針對監控設備的數量與治安優良程度進行統計，結果顯示監控設備的數量與治安幾乎沒有關系。

例如，人均閉路電視數量最高的山西太原，平均每千人就設置119.57個閉路電視，犯罪指數卻還是高達51.47。而犯罪指數相近的兩個城市－無錫(7.84)和青島(7.42)，每千人攝像頭卻相差甚遠，分別為每千人有92.14個閉路電視和每千人有44.48個閉路電視。

《南華早報》針對此事采訪香港中文大學專攻政府數據監控以及中國社會信用制度的Severine Arsene。她認為，閉路電視的功能主要是抓小犯罪，例如偷竊搶劫，但是卻不能杜絕金融犯罪或逃稅。她也認為，雖然監控設備的確可能產生嚇阻犯罪的功能，但是不一定可以杜絕犯罪，有時後只是讓犯罪轉移到沒有攝像頭的地方。

本文章由德國之聲授權提供】

警察 國安 英國 印度 俄羅斯 新加坡 倫敦 莫斯科 搶劫 偷竊

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