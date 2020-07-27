脫北者疑染新冠逃回北韓 金正恩下令封開城

北韓朝中社廿六日報導，一名脫北者從南韓逃回北韓邊界城市開城後，出現新冠肺炎疑似症狀，北韓領導人金正恩廿五日主持勞動黨政治局緊急擴大會議，宣布徹底封鎖開城，在開城實施緊急狀態，並將國家緊急防疫體系轉為「最大緊急體制」。如果這一疑似病例確診，將是北韓當局正式承認境內出現首起確診病例。

朝中社報導，一名脫北者三年前逃到南韓，本月十九日從南韓偷越國境進入北韓開城，經過檢查發現此人疑似感染新冠病毒。朝中社未明確交代這名脫北者是否已接受病毒檢測，但表示針對此人上呼吸道分泌物和血液的多項醫學檢查，「得出不確定結果」。

防疫機關將這名脫北者徹底隔離，還調查五日內與此人接觸過的所有人員和到過開城的人，對他們採取檢測和隔離措施。

金正恩說：「雖然過去六個月來，全國各地嚴密防疫並嚴守所有對外聯絡通道，但現在發生緊急情勢，邪惡病毒可說已入侵我國。」

金正恩接著責令官員，立刻執行相應的組織工作以落實會議決定，並強調必須「維持嚴格的組織紀律」。他督促官員「藉由把握好思考與行動重點，並效忠黨中央委員會領導層，克服疫情危機」。

朝中社報導，此次政治局緊急擴大會議，嚴厲批評越境逃犯事件案發地區部隊的「警戒鬆散」，並決定對該事件進行深入調查，嚴懲相關涉案人員，且採取相應措施。

南韓軍方廿六日下午證實，一名脫北者很可能已越界返回北韓，將查證此人越界路線。

新冠肺炎疫情爆發後，北韓是最早採取嚴格管控措施的國家之一，切斷幾乎所有邊界交通、禁止外國遊客入境，並動員衛生官員隔離任何出現疑似症狀的人。這次封鎖靠近南韓邊界、人口廿萬的開城，是北韓首次採取封城措施。據北韓官方說法，此前未在境內發現確診病例。