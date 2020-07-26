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南韓渾然不知脫北者逃亡 反映邊防疏漏

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
北韓靠近南韓的邊界城市開城。（美聯社）
北韓靠近南韓的邊界城市開城。（美聯社）

韓聯社報導，北韓指稱一名脫北者19日越過兩韓邊界回到北韓後，被驗出疑似感染新冠病毒。對於這個消息，南韓軍方26日上午只說正在確認情況，下午才改口證實很可能有脫北者非法越界返回北韓開城。也就是說，南韓軍方在北韓發布消息後才知道有人越境，反映出南韓邊防疏漏。

南韓軍方、統一部和總統府26日早上都無法確認相關消息，下午才證實北韓的說法。韓聯社從朝中社報導推測說，這名新冠肺炎疑似病例脫北者姓金，現年24歲，原先住在北韓開城，2017年據說在漢江下游游泳脫北到南韓，住在南韓京畿道金浦市。六月中旬，金某因涉嫌性侵一名脫北女性，遭到南韓警方傳訊。

朝中社報導說，這名脫北者越過分界線返國，從目前情況來看，此人較有可能游泳返國，取道戒備森嚴的兩韓軍事分界線等陸路的可能性不大。

脫北者抵達南韓後，通常會接受三個月的安置教育，並在五年保護期內接受南韓警方支持與管理。不過，實際上南韓脫北者數量龐大，警方很難一直監控他們的動向。2016年，在南韓的脫北者總數超過3萬。單是2019年，抵達南韓的脫北者就有1047人。

此事除了導致北韓開城封城，北韓也已宣示要嚴懲讓這名脫北者溜回開城的邊防部隊。專家指出，北韓一旦發生疫情，可能有嚴重後果，因為北韓衛生設施脆弱，且缺乏醫療設備。

南韓首爾世宗研究所北韓研究中心主任鄭相昌對美聯社表示，北韓領導人對新冠病毒相當恐懼，因為北韓欠缺基本的病毒檢測套組，也沒有能夠治療患者的設備。

北韓宣稱過去沒有任何確診病例，但外界許多人不相信。首爾梨花女子大學教授李雷夫指出，如今北韓怪罪一個回國的脫北者帶來病毒，可以將發生疫情的責任推給南韓，讓北韓民眾不致抱怨政府和盟邦中國大陸，也能作為勸阻北韓人叛逃的宣傳材料。

脫北者 北韓 南韓

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