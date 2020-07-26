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英相強生差點因肥胖而死 將花3.8億要國人減肥
法新社報導，英國首相強生4月因為罹患新冠肺炎差點死亡，他認為自己太胖是死亡率提高的原因之一，他痊癒後一改「政府不應干涉太多」的態度，將在27日推出「改善健康」計畫勸導國人減肥，預計花費1000萬英鎊（約台幣3.8億元）。
計畫內容包括：鼓勵醫生勸肥胖患者多騎腳踏車，落實腳踏車道專用，禁止電視在晚上9點前播放垃圾食物廣告等。
英格蘭公共衛生部25日發表的研究顯示，肥胖會使新冠肺炎患者死亡率增加40%。
強生痊癒後，4月27日回到首相府上班，此後曾被拍到在跑步。強生24日視察倫敦一家健康中心時說：「我已經減重1英石（6.35公斤），主要靠少吃，但運動也滿多的。」
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