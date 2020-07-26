移工批評馬國政府 竟遭遣返不得入境

移工批評馬國政府遭驅逐！半島電視台於3日推出新聞紀錄片，報導了馬來西亞政府在抗疫期間逮捕、監禁外來移工的總總行為，其中受訪的孟加拉移工拉央卡比，因指稱馬國政府有歧視嫌疑而遭到調查。馬國政府於26日表示，已逮捕拉央卡比，並準備將其驅逐出境，永不得返回馬來西亞。

逮捕批評者

根據《英國廣播公司》報導，馬國政府在抗疫期間已逮捕了超過2000名移工，其中包括幼童與羅興亞難民。但半島電視台紀錄片「Locked up in Malaysia’s Lockdown」於3日公開後，馬國政府與當地媒體譴責該紀錄片不屬實、資訊過度片面。

紀錄片公開後，馬國政府展開調查，於24將拉央卡比逮捕。馬國移民局於26日公開聲明，拉央卡比將被驅逐出境且永不得返回馬國，不過並未解釋逮捕拉央卡比的原因。拉央卡比則表示，他並沒有說謊，只是希望馬國能還給移工尊嚴。半島電視台則表示，希望馬國高層能停止刑事偵查，尊重其新聞自由權。

打壓新聞自由

馬國政府之所以這麼做，一部分是來自於人民的壓力。馬來西亞人並不歡迎難民，也對外來的低技術勞工沒好感。根據《德國之聲》報導，抗疫期間，馬國境內批評外籍移工的聲浪愈來愈高，認為他們是散播病毒的罪魁禍首。

維權人士表示，馬國首相慕尤丁3月掌權以來，馬來西亞境內的言論與新聞自由就愈來愈受到打壓。網路新聞媒體《當今大馬》因出現批評司法體系的讀者評論而正受到檢查總長調查；更久之前，香港的《南華早報》女記者也曾因報導馬國移民被逮捕的相關新聞，而遭到審問。

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