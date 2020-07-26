蘇格蘭防疫受認可 獨立聲浪再起
「蘇格蘭政府防疫措施優於英國，再次打擊了人民對聯合王國的支持。」英國首相強森23日拜訪蘇格蘭的奧克尼群島，想宣示他對聯合王國的投入，然而，隨著蘇格蘭在處理疫情得當，採用務實防疫措施的首席部長施特金支持度激增，人民對強森政府的認同感則再降低，將有助於施特金的蘇格蘭民族黨再度推動獨立議題。
施特金主打務實防疫
根據《CNN》的報導，英國與蘇格蘭在處理疫情的方式大不同，強森是直到自己確診後才正視疫情問題，近期則因為讓人困惑的解封措施受批評，他5月10日時指示，國人若無法在家工作，則「強烈鼓勵出門上班，」但同時仍須「保持警覺，」施特金則是對這個宣導不以為然，「我不懂『保持警覺』是什麼意思。」
強森政府日前頒布規定，開放居民拜訪特定國家，歸國後不需隔離，施特金稱此決定過程「混亂無章，」蘇格蘭則未開放不受限的境外旅遊。此外，蘇格蘭在口罩政策上也較英國嚴謹，施特金比唐寧街搶先兩週就規定，在商家內必須戴口罩，自己在公開場合也多戴著口罩示人。
獨立聲浪與日俱增
《路透社》的報導指出，蘇格蘭政府製造出防疫成績較佳的形象，與聯合王國的關係再度動搖，最新的民調顯示，蘇格蘭獨立的支持率已來到54％。施特金確實在解封過程中，採取更謹慎的做法，蘇格蘭也在過去一週都沒有新的死亡案例。
蘇格蘭曾在2014年進行獨立公投，雖然以10％的差距沒有通過，但支持獨立的蘇格蘭民族黨在隔年的英國大選中，在下議院拿下56個席次，2016年英國脫歐公投的結果，也讓多數蘇格蘭人感到不滿，民調經辦人柯提斯日前表示，蘇格蘭的獨立支持度，已在最近一年攀升，連當初投下脫歐同意票的蘇格蘭人，也開始導向支持獨立。
強森重申財政助益
這個民意趨勢對保守黨的強森來說，可說是極為頭痛，他上週出訪蘇格蘭時，便重申聯合王國團結的重要性，以及2014年獨立公投的結果應受尊重。強森也提到，先前英國國庫的休假計畫，保住了數千個蘇格蘭人的工作，藉此強調英國對蘇格蘭的財政和經濟成長的助益。
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