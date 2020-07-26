遏止藥物濫用 法總理推現場開罰

為了遏止日益猖獗的藥物濫用與衍生的暴力問題，法國政府宣布將在全國推行當場罰款。近年來法國濫用大麻與古柯鹼的情形日益嚴重，而伴隨的槍械暴力也層出不窮。總理卡斯泰因此宣布，使用者若被抓到將當場被處以200歐元的罰鍰，希望透過巨額罰款來遏止歪風。

法國藥物濫用嚴重

根據《歐洲新聞》報導，法國是歐洲最大的娛樂性大麻使用國之一，在古柯鹼使用上則排名第三，藥物濫用問題相當嚴重。不同於部分歐盟國家已將娛樂性大麻除罪化，目前在法國持有或食用娛樂性大麻仍屬非法行為，且是一直是警方的重點關注項目之一。

警方在數個城市如雷恩與馬賽試行新制後，法國總理卡斯泰於25日宣布，將自9月起於法國全境推行新罰則。任何遭警方查獲持有或使用非法藥物者，將會被處以當場罰鍰200歐元。若犯罪人在當場或15日內繳納，就可以減免為150歐元。若超過45天仍未繳納，就會提高到450歐元。

暴力事件頻傳

《英國廣播公司》指出，總理卡斯泰會選擇在此時公告新罰則，與近日以來不斷攀升的暴力事件有關。舉例來說，尼斯最近與藥物相關的暴力事件層出不窮，甚至在大白天傳出有人在超市外開槍，行徑相當囂張。

卡斯泰表示，他希望能「終止暴力對日常生活的威脅」，因此除了新的當場罰款政策外，他也另外採取措施來加強對尼斯犯罪的控制。法國警方將在未來數周內陸續增添60名警力，當局也正在規劃擴大尼斯警方的職權，也要整修監獄，目的就是要對犯罪起到嚇阻作用。

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