槓英王室新書出版前…哈梅突否認受訪 書中爆凱特霸凌

英國哈利王子一家淡出王室，外界好奇背後的內幕。下月出版的新書「尋找自由：哈利與梅根及建立現代的王室家庭」（Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family），英國傳媒25日率先公開節錄內容，爆料威廉王子及妻子凱特羞辱梅根。

這本書中有許多宣稱是哈利與梅根的友人接受訪談，提供許多素材，因此各方預期會抖出王室黑暗內幕。不過，哈利與梅根24日突然發聲明表示，不曾接受跟這本書相關的訪問，但兩人並未否認書中內容，僅說全是作者據個人經驗撰寫而成。

新書控訴威廉、凱特羞辱梅根

這本書透露梅根與凱特關係欠佳，指出哈梅最後一次的公開王室勤務時，恰巧威廉王子與凱特也出席，梅根試圖向凱特示好卻遭忽視，而哈利雖然得到威廉的點頭招呼，但威廉夫婦仍把梅根當空氣。

此外，書中形容哈利把部分王室老臣形容為險惡的「毒蛇」，認為他們阻撓自己和英國女王面對面溝通的機會，讓他差點考慮「突襲面聖」；哈利也對自己老是被王室老臣看成「太敏感」、「太愛對外放話」感到不滿。

嚴重受挫之下，哈利與梅根才會開始暗中計畫從王室出走，當他發表脫離重要成員的聲明，王室內部也到莫大的震撼，氣他如此行事，他則覺得沒有第二條路可以走。