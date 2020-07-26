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李顯龍鬆口交棒時機 「等疫情過後經濟穩定」

世界日報 / 編譯中心╱綜合25日電
新加坡總理李顯龍。 歐新社
新加坡總理李顯龍。 歐新社

新加坡總理李顯龍原本希望70歲前完成交接，25日他宣布新內閣時指出，當前首要之務是控制疫情、穩定國家經濟，因此會在做好這些工作後，再交棒給下一代領導。

新加坡大選落幕，人民行動黨勝選蟬聯執政。李顯龍宣布新內閣名單，副總理兼財政部長王瑞杰將再兼任經濟政策統籌部長，部分老將繼續留守原有部會，也有多個部會大換血，以新陣容為人民服務。新內閣27日晚間7時宣誓就職。

李顯龍此次組織新內閣主要有3大考量，無一不是為了交棒下一代，包括保留多數較有經驗的部長，先求幫助新加波度過疫情危機；並安排多位年輕部長，了解內閣工作同時，也與資深部長相互學習；他也安排部長職務調動，以全面了解政府面對的挑戰，可以從不同角度看問題。

對於領導交棒問題，李顯龍強調原本希望70歲前能完成，但那是在疫情發生之前，在當前局勢首要之務是要控制好疫情、穩定新加坡經濟。

另外，李顯龍將在下周公布反對黨領袖畢丹星在國會中的職責。這屆國會大選攸關執政黨人民行動黨的世代交替，第3代領導人李顯龍宣稱將會交棒給第4代領導人，王瑞杰普遍被視為第4代領導團隊接班人。

李顯龍 內閣 疫情 新加坡 新冠肺炎

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