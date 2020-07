匈牙利媒體遭總理盟友收購…總編被炒、80員工請辭抗議

英國哈利王子一家淡出王室,外界好奇背後的內幕。下月出版的新書「尋找自由:哈利與梅根及建立現代的王室家庭」(Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family),英國傳媒25日率先公開節錄內容,爆料威廉王子及妻子凱特羞辱梅根。

2020-07-26 14:12