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匈牙利媒體遭總理盟友收購…總編被炒、80員工請辭抗議

世界日報 / 編譯中心╱綜合25日電

匈牙利最大的獨立新聞網站Index總編輯杜爾（Szabolcs Dull）日前遭解雇，包括資深編輯在內等數十名記者，24日也集體請辭；數千民眾當晚參與聲援Index的團結大遊行，並在總理奧班與總統艾德的辦公室外發表演說。

美聯社報導，Index新聞網站向來率直批評總理，曾報導親奧爾班政客和人士涉嫌貪污、政府攻擊民主機構的政策等，奧班曾批該新聞網站是「假新聞工廠」。最近奧班盟友收購該新聞網站廣告業務組織的50%股份，令人擔憂將破壞新聞獨立性。總編輯杜爾6月底撰文表示，該公司遭受外部壓力，獨立性面臨威脅，隨即在22日被開除。

網站編輯在抗議無果後，副主編蒙克為首的逾80名記者24日集體辭職，並發表聲明指出，杜爾被免職明顯是政府的干預行動。24日晚間，數千民眾參與聲援Index的大遊行，由總部遊行到布達城堡區的奧班辦公室，高舉手機燈海，也象徵替匈牙利的新聞自由照亮道路。

政治分析師托洛克在臉書發文說：「Index的命運最終會由青年民主黨（Fidesz）內部決定，也就是環繞在總理周圍的權力工廠，因為現在（Index的）經營者都在那裡。」奧班隸屬於匈牙利執政的青年民主黨。

奧班執政10年匈新聞自由歐盟倒數

中央社引述法新社報導，奧班自2010年上台以來，將公共媒體轉型為政府的宣傳喉舌，他的盟友則買下大部分的私人媒體。外界普遍認為，奧班能夠連續兩度在大選獲勝，和他對媒體的掌控有莫大關係。

奧班掌握匈牙利數百家親政府的媒體，包括電視台、電台、報章雜誌、新聞網站等，成為他鞏固權力的重要工具。曾經有反對派議員以選舉競爭不公平為由，呼籲抵制選舉。根據無國界記者組織的新聞自由指數，匈牙利在180國當中名列第89，是歐盟倒數第二。

匈牙利 青年

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