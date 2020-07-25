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揭開內幕！欲見女王屢受阻 哈利比梅根更想逃離王室

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揭開內幕！欲見女王屢受阻 哈利比梅根更想逃離王室

香港01 / 記者梁凱怡／報導
英國哈利王子（Prince Harry）一家決定淡出王室，遠離世人視線過新生活，外界禁不住好奇背後的內幕。 法新社
英國哈利王子（Prince Harry）一家決定淡出王室，遠離世人視線過新生活，外界禁不住好奇背後的內幕。 法新社

英國哈利王子（Prince Harry）一家決定淡出王室，遠離世人視線過新生活，外界禁不住好奇背後的內幕。專門報導王室新聞的記者撰寫傳記，披露箇中經過。英國傳媒7月25日率先公開節錄內容，提到哈利相比妻子梅根（Meghan）更加渴望逃離王室。

斯科比（Omid Scobie）和杜蘭德（Catherine Durand）撰寫的傳記《Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family》（暫譯：《尋找自由：哈利與梅根及建立現代王室家庭》8月11日正式出版。英國傳媒率先披露節錄內容。

對於傳媒揣測薩塞克斯公爵夫婦離開王室是因為梅根，但作者寫道，很少人知道梅根犧牲了多少嘗試讓一切好過來。內容提到，梅根3月時對朋友哭訴，「我為了這個家庭放棄了整個人生。我願意盡一切所能。不過我們卻落得如此下場。這是十分悲哀。」

不滿王室墨守成規 阻見女王

根據新書內容，英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）早於聖誕前夕已經察覺到不妥，甚至罕有親自致電哈利夫婦。後來英女王得知哈利一家決定到加拿大度過聖誕，也感到驚訝。據指，他們於加拿大跟朋友和顧問秘密策劃脫離王室的計劃。

有知情人士透露，哈利夫婦結婚一周年左右的時間已經提出脫離王室。直到他們1月6日返回英國，王室便知道有麻煩。當晚，王室助理被傳召至弗羅格莫爾別墅（Frogmore），獲知會哈利梅根的決定，並於接下來的24小時盡最大努力遊說他們不要輕舉妄動。哈利想跟女王和查理見面，討論財政獨立的計劃，但職員要求他們白紙黑字寫下計劃。

只是這類文件通常都會外泄，哈利因而拒絕，也反映他對父親克拉倫斯宮（Clarence House）的不信任。哈利的憤怒主要是針對王室的「灰衫男人」，而非親屬。知情人士透露，每當哈利被告知不可以做某件事時，他會感到沮喪，他想用不一樣的方式做事。哈利一直想跟祖母和父親商討，但被王室職員阻止，最終自行投下震撼彈，宣布淡出王室。

英女王對哈利的決定感到失望和受傷，但為了不讓事情拖下去，她要求於72小時內得出解決方案。英女王、查理、威廉王子和哈利1月13日舉行峰會，有知情人士形容，最重要的成果是將威廉哈利兩兄弟置於一室，最終不再互不理睬。

兄弟處事作風不一 關係緊張

早於哈利結婚前，兄弟不和的種子已經種下。2017年11月哈利訂婚時，威廉曾問他：「你真的確定（要訂婚）嗎？」知情人士指，梅根搬到英國定居時，威廉和凱特沒有特別歡迎她，但有指他們只是純粹為哈利著想。

身為王儲的次子，哈利長時間活於威廉和凱特的陰影下。威廉和哈利不是要相互較勁，但有時對誰主導不同議題有競爭，哈利也想掌握自己的話語權。二人對待媒體的不同方式也讓他們共用的肯辛頓王宮職員左右做人難。

威廉和凱特奉行王室「永不抱怨永不解釋」的作風，但哈利和梅根似乎對每則負面新聞也想作出回應。有前職員表示，「他們想改變事情，想用不同方式做事，但當變成與全世界對抗的時候，這就錯了。他們看來不明白，他們已經開始傳遞負面的信息。攻擊傳媒，坐私人飛機卻要說教，這是自我毀滅的行為。」

外界有很多有關梅根難相處的傳聞。新書引述知情人士指，梅根很清楚自己想要什麼，也很有自信，卻正因此難服侍，她有時表露友善的一面，但其他時間卻自我中心，「她會說：『為什麼我們要做這事？』或直接說：『我不做。』」有為哈利工作的人對不再需要服侍梅根感到鬆一口氣。新書形容，王室職員本來是想服務女王和國家，對於要向「有線節目女演員」的要求卑躬屈膝而嗤之以鼻。

英國哈利王子（Prince Harry）一家決定淡出王室，遠離世人視線過新生活，外界禁不住好奇背後的內幕。 路透社
英國哈利王子（Prince Harry）一家決定淡出王室，遠離世人視線過新生活，外界禁不住好奇背後的內幕。 路透社

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文章授權轉載自《香港01》

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